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Торпедо-БелАЗ - Дебрецен
Торпедо-БелАЗ - Дебрецен: обзор матча 21 июля 2016
Торпедо-БелАЗ
21.07.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Дебрецен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Дебрецен
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
- : -
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
МЛ Витебск
2 : 0
15.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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