Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Ингольштадт - Дармштадт
Ингольштадт - Дармштадт: обзор матча 01 августа 2022
Ингольштадт
01.08.2022, понедельник, 19:01
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Дармштадт
15'
Ф. Тиц
42'
Т. Кемпе (П)
84'
М. Варминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ингольштадт - Дармштадт
Замена
D. Linsmayer
️️️️
T. Schröck
87'
Замена
A. Llugiqi
️️️️
M. Doumbouya
87'
86'
Замена
Я. Бен Балла
️️️️
Ф. Шнеллхардт
84'
ГОЛ! 0:3!
М. Варминг
Пас отдал
Ф. Тиц
79'
Замена
Э. Карич
️️️️
Т. Кемпе
79'
Замена
Ф. Ронстадт
️️️️
М. Мелем
Замена
V. Sulejmani
️️️️
J. Hawkins
77'
Замена
J. Butler
️️️️
P. Schmidt
77'
Желтая карточка
P. Schmidt
63'
63'
Замена
М. Варминг
️️️️
Б. Ману
Замена
P. Testroet
️️️️
Н. Сарпей
61'
Желтая карточка
М. Рехль
43'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Кемпе
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тиц
Пас отдал
М. Мелем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Markus Ponath
ВР
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
21
Tobias Schröck
ЦП
24
Marcel Costly
ЦФ
21
D. Franke
ЦФ
29
Moussa Doumbouya
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
34
Мерлин Рехль
ЦФ
17
Jalen Hawkins
ЦФ
Дармштадт
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
6
Марвин Мелем
ЦФ
32
Фабиан Холланд
ЦФ
6
Патрик Пфайффер
ЦФ
1
Марсель Шухен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
45
Thomas Rausch
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
22
Arian Llugiqi
ЦФ
38
Valmir Sulejmani
ЦФ
37
P. Testroet
ЦФ
6
Denis Linsmayer
ЦФ
31
J. Butler
ЦФ
Дармштадт
18
Эмир Карич
ЦЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
30
Александер Брунст
ЦФ
34
Франк Ронстадт
ЦФ
21
Яссин Бен Балла
ЦФ
2-1-1-5
1
35
2
14
Сарпей
21
29
17
34
Рехль
39
21
2-1-5
4
Циммерманн
26
Бадер
52
Гясула
37
Ману
1
Шухен
6
Пфайффер
32
Холланд
6
Мелем
29
22
22
29
17
38
38
17
14
Сарпей
37
37
14
Сарпей
21
6
6
21
39
31
31
39
11
Кемпе
18
Карич
18
Карич
11
Кемпе
37
Ману
11
Варминг
11
Варминг
37
Ману
6
Мелем
34
Ронстадт
34
Ронстадт
6
Мелем
8
Шнеллхардт
21
Бен Балла
21
Бен Балла
8
Шнеллхардт
Остались в запасе
Ингольштадт
Дармштадт
33
Мариус Функ
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
45
Thomas Rausch
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Остались в запасе
33
Мариус Функ
ВР
24
Никола Стеванович
ЦЗ
45
Thomas Rausch
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Статистика матча Ингольштадт - Дармштадт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Ауди-Спортпарк
Новости команд
Все
Ингольштадт
Дармштадт
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+