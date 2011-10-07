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Расписание матчей
Евро-2024
Кипр - Дания
Кипр - Дания: обзор матча 07 октября 2011
Кипр
07.10.2011, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа H, 11 тур
1 : 4
Завершен
Дания
45+1'
А. Авраам
7'
Л. Якобсен
11'
Д. Роммедаль
20'
М. Крон-Дели
22'
Д. Роммедаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Дания
Замена
М. Сильбербауэр
️️️️
Л. Якобсен
Желтая карточка
С. Добрашинович
Замена
К. Поульсен
️️️️
Д. Роммедаль
Замена
М. Сациас
️️️️
Д. Деметриу
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
Н. Зимлинг
Желтая карточка
А. Авраам
Замена
Д. Христофи
️️️️
М. Константину
Замена
А. Соломоу
️️️️
С. Пурсайтидис
ГОЛ! 1:4!
А. Авраам
+1
Желтая карточка
Н. Зимлинг
Желтая карточка
С. Пурсайтидис
Желтая карточка
А. Бьелланд
ГОЛ! 0:4!
Д. Роммедаль
Пас отдал
Н. Бендтнер
20'
ГОЛ! 0:3!
М. Крон-Дели
11'
ГОЛ! 0:2!
Д. Роммедаль
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ! 0:1!
Л. Якобсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
5
Георгиос Пелагиас
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
0
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
4
Джейсон Деметриу
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
0
Синиша Добрашинович
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
0
Михалис Константину
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Дания
1
Томас Соренсен
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
17
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
21
Ники Зимлинг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
0
Антос Соломоу
ПЗ
0
Маринос Сациас
ЦП
7
Андреас Ставру
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
0
Яннис Оккас
ЦФ
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Бо Свенссон
ЦЗ
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
2
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
18
Сорен Ларсен
ЦФ
3-5-1-1
1
Георгаллидес
5
Пелагиас
4
Меркис
0
Пурсайтидис
11
Авраам
11
Александру
7
Эфрем
0
Добрашинович
10
Хараламбидис
4
Деметриу
0
Константину
4-4-1-1
1
Соренсен
6
Якобсен
4
Кьер
17
Поульсен
12
Бьелланд
10
Роммедаль
7
Квист
21
Зимлинг
2
Крон-Дели
10
Эриксен
11
Бендтнер
4
Деметриу
0
Сациас
0
Сациас
4
Деметриу
0
Пурсайтидис
0
Соломоу
0
Соломоу
0
Пурсайтидис
0
Константину
9
Христофи
9
Христофи
0
Константину
6
Якобсен
15
Сильбербауэр
15
Сильбербауэр
6
Якобсен
10
Роммедаль
2
Поульсен
2
Поульсен
10
Роммедаль
21
Зимлинг
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
21
Зимлинг
Остались в запасе
Кипр
Дания
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
7
Андреас Ставру
ЦП
12
Тасос Киссас
ВР
0
Яннис Оккас
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
18
Сорен Ларсен
ЦФ
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Бо Свенссон
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
3
Стелиос Парпас
ЦЗ
7
Андреас Ставру
ЦП
12
Тасос Киссас
ВР
0
Яннис Оккас
ЦФ
Остались в запасе
18
Сорен Ларсен
ЦФ
16
Стефан Андерсен
ВР
0
Бо Свенссон
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Кипр - Дания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
- : -
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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