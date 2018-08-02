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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Мн - ДАК 1904
Динамо Мн - ДАК 1904: обзор матча 02 августа 2018
Динамо Мн
02.08.2018, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
4 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
ДАК 1904
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - ДАК 1904
Желтая карточка
И. Шитов
41'
35'
Желтая карточка
Ж. Калмар
Начало матча
Статистика матча Динамо Мн - ДАК 1904
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
- : -
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
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Динамо Мн
ДАК 1904
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
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