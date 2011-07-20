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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Дачия - Зестафони
Дачия - Зестафони: обзор матча 20 июля 2011
Дачия
20.07.2011, среда, 21:00
Лига Чемпионов
2 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Зестафони
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Статистика матча Дачия - Зестафони
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Матчи команд
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
Зестафони
Лига Европы, 2 раунд
Спартак Тр
3 : 0
24.07.2014
Зестафони
Лига Европы, 2 раунд
Зестафони
0 : 0
17.07.2014
Спартак Тр
Лига чемпионов, 2 раунд
Зестафони
2 : 2
24.07.2012
Нефтчи
Лига чемпионов, 2 раунд
Нефтчи
3 : 0
17.07.2012
Зестафони
Marbella Cup
Крылья Советов
2 : 2
09.02.2012
Зестафони
Информация о матче
Стадион:
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Роналду позвали вернуться в Европу
2025.01.06 22:33
8
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили «Дачии»
2016.02.19 20:20
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
2016.02.14 11:35
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
2016.02.07 06:20
1
Товарищеский матч. ЦСКА одержал уверенную победу над «Дачией»
2016.02.06 15:35
2
Роналду позвали вернуться в Европу
2025.01.06 22:33
8
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили «Дачии»
2016.02.19 20:20
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
2016.02.14 11:35
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
2016.02.07 06:20
1
Товарищеский матч. ЦСКА одержал уверенную победу над «Дачией»
2016.02.06 15:35
2
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