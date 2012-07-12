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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Целе - Дачия
Целе - Дачия: обзор матча 12 июля 2012
Целе
12.07.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
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Статистика матча Целе - Дачия
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Матчи команд
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
- : -
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Бельцы
0 : 0
17.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Дачия
1 : 2
18.04.2026
Петрокуб
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