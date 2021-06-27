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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Чехия
Нидерланды - Чехия: обзор матча 27 июня 2021
Нидерланды
27.06.2021, воскресенье, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Чехия
68'
Т. Голеш
80'
П. Шик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Чехия
90'
+2
Замена
М. Садилек
️️️️
А. Барак
90'
+2
Замена
М. Крменчик
️️️️
П. Шик
Желтая карточка
Ф. де Йонг
85'
85'
Замена
А. Крал
️️️️
Т. Голеш
85'
Замена
А. Гложек
️️️️
П. Шевчик
Замена
Х. Тимбер
️️️️
Д. Блинд
81'
Замена
С. Бергейс
️️️️
П. ван Анхолт
81'
80'
ГОЛ! 0:2!
П. Шик
Пас отдал
Т. Голеш
79'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Л. Масопуст
Замена
В. Вегхорст
️️️️
М. де Рон
73'
68'
ГОЛ! 0:1!
Т. Голеш
Пас отдал
Т. Калас
Замена
К. Промес
️️️️
Д. Мален
57'
56'
Желтая карточка
В. Цоуфал
Красная карточка
М. де Лигт
55'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
2
Павел Кадержабек
ЛЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
3
Томаш Голеш
ЦП
7
Антонин Барак
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Нидерланды
13
Марко Бизот
ВР
13
Тим Крул
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
11
Квинси Промес
ЛВ
11
Стивен Бергейс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Дэви Классен
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
21
Алекс Крал
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
4-1-3-2
1
Стекеленбург
17
Блинд
6
де Лигт
6
де Врей
12
ван Анхолт
3
де Рон
8
Вейналдум
21
де Йонг
22
Дюмфрис
18
Мален
10
Депай
4-1-4-1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челустка
6
Калас
2
Кадержабек
22
Соучек
12
Масопуст
3
Голеш
7
Барак
8
Шевчик
10
Шик
17
Блинд
12
Тимбер
12
Тимбер
17
Блинд
12
ван Анхолт
11
Бергейс
11
Бергейс
12
ван Анхолт
18
Мален
11
Промес
11
Промес
18
Мален
3
де Рон
9
Вегхорст
9
Вегхорст
3
де Рон
12
Масопуст
14
Янкто
14
Янкто
12
Масопуст
3
Голеш
21
Крал
21
Крал
3
Голеш
7
Барак
8
Садилек
8
Садилек
7
Барак
8
Шевчик
10
Гложек
10
Гложек
8
Шевчик
10
Шик
11
Крменчик
11
Крменчик
10
Шик
Остались в запасе
Нидерланды
Чехия
5
Овен Вейндал
ЛЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
14
Дэви Классен
АП
13
Марко Бизот
ВР
13
Тим Крул
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
16
Алеш Мандоус
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
5
Овен Вейндал
ЛЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
14
Дэви Классен
АП
13
Марко Бизот
ВР
13
Тим Крул
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
Остались в запасе
16
Алеш Мандоус
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Нидерланды - Чехия
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
Новости команд
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