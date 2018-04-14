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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леонеса - Тенерифе
Леонеса - Тенерифе: обзор матча 14 апреля 2018
Леонеса
14.04.2018, суббота, 21:00
Испания. Сегунда, 35 тур
3 : 2
Завершен
Тенерифе
23'
Х. Сене
64'
В. Касадесус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леонеса - Тенерифе
Желтая карточка
Д. Гарсия
90'
Желтая карточка
Э. Буэндия
82'
81'
Желтая карточка
В. Касадесус
64'
ГОЛ! 1:1!
В. Касадесус
ГОЛ! 1:0!
Х. Сене
23'
Начало матча
Статистика матча Леонеса - Тенерифе
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
1 : 1
12.10.2026
Жирона
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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