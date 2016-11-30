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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Леонеса
Реал - Леонеса: обзор матча 30 ноября 2016
Реал
30.11.2016, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
6 : 1
Первый матч – 7 : 1
Завершен
Леонеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Леонеса
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Реал
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