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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА София - Этыр
ЦСКА София - Этыр: обзор матча 25 ноября 2023
ЦСКА София
25.11.2023, суббота, 18:30
Болгария. Первая лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Этыр
84'
Д. Линдсет
86'
Х. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА София - Этыр
Замена
S. Sanyang
️️️️
Т. Вион
90'
+1
Замена
С. Шопов
️️️️
M. Carreazo
90'
+1
Замена
Э. Махмутович
️️️️
B. Córdoba
88'
87'
Замена
D. Bakalov
️️️️
M. Toshev
ГОЛ! 2:0!
Х. Петров
86'
ГОЛ! 1:0!
Д. Линдсет
Пас отдал
И. Турицов
84'
70'
Замена
I. Dimitrov
️️️️
C. Boukholda
Замена
️️️️
М. Эстрада
67'
Замена
M. Phaeton
️️️️
Э. Сакич
46'
39'
Замена
L. Knežević
️️️️
N. Yankov
14'
Желтая карточка
P. Dimov
13'
Красная карточка
G. Aleksandrov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
21
Marcelino Carreazo
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
23
Moses Enokela Candidus
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
28
Nikolay Yankov
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
11
Georgi Angelov
ЦП
9
M. Toshev
ЦФ
6
P. Dimov
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
10
Matthias Phaeton
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
7
Brayan Moreno
ЦФ
Этыр
1
Alessandro Guarnone
ВР
51
Илкер Будинов
ПЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
2
Valeri Hristov
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
32
Oussama Alou
ЦП
10
Lovre Knežević
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
4-4-2
1
Бусатто
19
Турицов
6
Петров
44
66
Сакич
21
10
Линдсет
14
Хайнц
15
Вион
9
Назон
11
Эстрада
3-5-2
99
4
70
77
23
28
14
11
17
6
9
44
3
Махмутович
3
Махмутович
44
15
Вион
3
3
15
Вион
66
Сакич
10
10
66
Сакич
21
11
Шопов
11
Шопов
21
9
70
70
9
28
10
10
28
17
14
14
17
Остались в запасе
ЦСКА София
Этыр
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
1
Alessandro Guarnone
ВР
51
Илкер Будинов
ПЗ
2
Valeri Hristov
ЦП
32
Oussama Alou
ЦП
97
Владислав Найденов
ЛВ
13
Javier Betegon
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
7
Brayan Moreno
ЦФ
Остались в запасе
1
Alessandro Guarnone
ВР
51
Илкер Будинов
ПЗ
2
Valeri Hristov
ЦП
32
Oussama Alou
ЦП
97
Владислав Найденов
ЛВ
13
Javier Betegon
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча ЦСКА София - Этыр
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Информация о матче
Главный судья:
Kristiyan Kolev, Bulgaria
Стадион:
Balgarska Armiya Stadium, Sofia
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