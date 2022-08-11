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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Университатя - Заря
Университатя - Заря: обзор матча 11 августа 2022
Университатя
11.08.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Заря
5'
Р. Силва
53'
С. Байарам
56'
Н. Банку
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Университатя - Заря
Желтая карточка
A. Mateiu
90'
+1
Замена
R.
️️️️
А. Иван
90'
+1
89'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
О. Данченко
Замена
А. Рогулич
️️️️
С. Байарам
74'
Замена
Б. Вэтэжелу
️️️️
С. Ханка
74'
Желтая карточка
Р. Силва
71'
71'
Желтая карточка
Е. Назарина
Замена
Й. Маркович
️️️️
E. Koljić
65'
Замена
М. Кэпэцынэ
️️️️
А. Крету
65'
58'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
С. Булеца
57'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Д. Нагнойный
ГОЛ! 3:0!
Н. Банку
56'
ГОЛ! 2:0!
С. Байарам
53'
Желтая карточка
E. Koljić
45'
Желтая карточка
А. Иван
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Силва
Пас отдал
С. Байарам
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
10
Стефан Байарам
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
Главный тренер
Ласло Балинт
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
10
Сергей Булеца
АП
68
Кристиан
ПВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
12
Denis Rusu
ВР
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
9
Йован Маркович
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
6
Владимир Бражко
ЦП
2
Максим Смиян
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
3-3-4
91
Лазар
11
Банку
4
34
Силва
10
Байарам
20
Ханка
4
Крету
7
6
Скрециу
8
9
Иван
3-1-2-3-1
1
Мацапура
21
Нагнойный
32
Имереков
17
Вантух
44
Батагов
29
Назарина
94
Данченко
11
Чурко
10
Булеца
22
Кабаев
68
Кристиан
4
Крету
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
4
Крету
10
Байарам
44
Рогулич
44
Рогулич
10
Байарам
7
9
Маркович
9
Маркович
7
9
Иван
9
9
9
Иван
20
Ханка
5
Вэтэжелу
5
Вэтэжелу
20
Ханка
21
Нагнойный
15
Мишнев
15
Мишнев
21
Нагнойный
10
Булеца
21
Безбородько
21
Безбородько
10
Булеца
94
Данченко
7
Алефиренко
7
Алефиренко
94
Данченко
Остались в запасе
Университатя
Заря
21
Лауренциу Попеску
ВР
12
Denis Rusu
ВР
10
Дан Нистор
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
Главный тренер
Ласло Балинт
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
6
Владимир Бражко
ЦП
2
Максим Смиян
ЦП
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
21
Лауренциу Попеску
ВР
12
Denis Rusu
ВР
10
Дан Нистор
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
6
Владимир Бражко
ЦП
2
Максим Смиян
ЦП
Главный тренер
Ласло Балинт
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Университатя - Заря
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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