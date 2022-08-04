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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Заря - Университатя
Заря - Университатя: обзор матча 04 августа 2022
Заря
04.08.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Университатя
55'
Д. Нагнойный
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Заря - Университатя
Желтая карточка
Е. Назарина
90'
+4
Замена
Д. Безбородько
️️️️
Д. Нагнойный
81'
78'
Замена
Й. Маркович
️️️️
E. Koljić
Замена
Д. Мишнев
️️️️
В. Чурко
78'
78'
Замена
R.
️️️️
С. Ханка
Замена
М. Лунев
️️️️
В. Кабаев
72'
64'
Замена
В. Скрециу
️️️️
А. Крету
Желтая карточка
О. Данченко
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нагнойный
Пас отдал
В. Чурко
55'
Желтая карточка
Д. Нагнойный
50'
46'
Замена
С. Байарам
️️️️
А. Рогулич
6'
Желтая карточка
Н. Банку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
10
Сергей Булеца
АП
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Ласло Балинт
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
2
Максим Смиян
ЦП
6
Владимир Бражко
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Университатя
12
Denis Rusu
ВР
21
Лауренциу Попеску
ВР
10
Стефан Байарам
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
2-5-2-1
1
Мацапура
21
Нагнойный
32
Имереков
29
Назарина
17
Вантух
44
Батагов
94
Данченко
68
Кристиан
10
Булеца
22
Кабаев
11
Чурко
3-3-3
91
Лазар
4
34
Силва
11
Банку
20
Ханка
4
Крету
44
Рогулич
8
9
Иван
7
11
Чурко
15
Мишнев
15
Мишнев
11
Чурко
22
Кабаев
14
Лунев
14
Лунев
22
Кабаев
21
Нагнойный
21
Безбородько
21
Безбородько
21
Нагнойный
44
Рогулич
10
Байарам
10
Байарам
44
Рогулич
4
Крету
6
Скрециу
6
Скрециу
4
Крету
7
9
Маркович
9
Маркович
7
20
Ханка
9
9
20
Ханка
Остались в запасе
Заря
Университатя
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Максим Смиян
ЦП
6
Владимир Бражко
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
12
Denis Rusu
ВР
21
Лауренциу Попеску
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Ласло Балинт
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
2
Максим Смиян
ЦП
6
Владимир Бражко
ЦП
91
Николай Михайленко
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Остались в запасе
12
Denis Rusu
ВР
21
Лауренциу Попеску
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Ласло Балинт
Статистика матча Заря - Университатя
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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