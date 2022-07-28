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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Университатя - Влажния
Университатя - Влажния: обзор матча 28 июля 2022
Университатя
28.07.2022, четверг, 20:30
Лига конференций, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Влажния
58'
A. Mateiu
62'
Р. Силва
80'
V. Găman
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Университатя - Влажния
85'
Замена
A. Kruja
️️️️
A. Hoxhaj
Желтая карточка
С. Байарам
83'
Замена
G. Cîmpanu
️️️️
А. Иван
82'
ГОЛ! 3:0!
V. Găman
80'
Замена
В. Скрециу
️️️️
А. Крету
77'
71'
Замена
A. Aralica
️️️️
К. Вулай
Замена
А. Рогулич
️️️️
Густаво
65'
Замена
Й. Маркович
️️️️
E. Koljić
65'
ГОЛ! 2:0!
Р. Силва
Пас отдал
Густаво
62'
ГОЛ! 1:0!
A. Mateiu
58'
Желтая карточка
Густаво
51'
Замена
V. Găman
️️️️
P. Papp
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
19
Густаво
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Влажния
23
Esin Hakaj
ЦЗ
2
E. Gurishta
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
4
Marko Juric
ЦФ
89
D. Bulatovic
ЦФ
17
Lorik Boshnjaku
ЦФ
8
F. Jonuzi
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
0
A. Hoxhaj
ЦФ
11
Mehdi Coba
ЦФ
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
12
Denis Rusu
ВР
44
Анте Рогулич
ЦП
35
David Sala
ЦП
9
Йован Маркович
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Влажния
6
Rejan Alivoda
ЦП
10
Elvedin Herić
ЦП
5
Кристиян Вулай
АП
5
Klejdi Paloka
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
33
Dajan Shehi
ЦФ
77
Лиридон Латифи
ЦФ
14
A. Kruja
ЦФ
29
A. Aralica
ЦФ
3-2-4
91
Лазар
11
Банку
34
Силва
4
4
Крету
10
Байарам
8
7
9
Иван
19
Густаво
1-5
23
17
11
0
27
8
19
Густаво
44
Рогулич
44
Рогулич
19
Густаво
7
9
Маркович
9
Маркович
7
4
27
27
4
4
Крету
6
Скрециу
6
Скрециу
4
Крету
9
Иван
9
9
9
Иван
5
Вулай
5
Вулай
0
14
14
0
Вулай
29
29
Вулай
Остались в запасе
Университатя
Влажния
21
Лауренциу Попеску
ВР
12
Denis Rusu
ВР
35
David Sala
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
6
Rejan Alivoda
ЦП
10
Elvedin Herić
ЦП
5
Klejdi Paloka
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
33
Dajan Shehi
ЦФ
77
Лиридон Латифи
ЦФ
Остались в запасе
21
Лауренциу Попеску
ВР
12
Denis Rusu
ВР
35
David Sala
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
Остались в запасе
6
Rejan Alivoda
ЦП
10
Elvedin Herić
ЦП
5
Klejdi Paloka
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
33
Dajan Shehi
ЦФ
77
Лиридон Латифи
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Университатя - Влажния
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Малишева
5 : 0
15.07.2026
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Влажния
2 : 1
09.07.2026
Малишева
Лига конференций, 2 раунд
Викингур
4 : 2
31.07.2025
Влажния
Лига конференций, 2 раунд
Влажния
2 : 1
24.07.2025
Викингур
Лига конференций, 1 раунд
Даугавпилс
2 : 4
17.07.2025
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