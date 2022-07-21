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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Влажния - Университатя
Влажния - Университатя: обзор матча 21 июля 2022
Влажния
21.07.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Университатя
51'
A. Hoxhaj
45+2'
А. Иван (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Влажния - Университатя
87'
Желтая карточка
Р. Силва
71'
Замена
В. Скрециу
️️️️
А. Крету
70'
Замена
Й. Маркович
️️️️
E. Koljić
59'
Желтая карточка
А. Крету
ГОЛ! 1:1!
A. Hoxhaj
51'
Замена
A. Hoxhaj
️️️️
A. Kruja
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Иван
43'
Желтая карточка
Густаво
33'
Желтая карточка
Н. Банку
Желтая карточка
E. Gurishta
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Влажния
23
Esin Hakaj
ЦЗ
10
Elvedin Herić
ЦП
29
A. Aralica
ЦФ
14
A. Kruja
ЦФ
4
Marko Juric
ЦФ
2
E. Gurishta
ЦФ
8
F. Jonuzi
ЦФ
89
D. Bulatovic
ЦФ
17
Lorik Boshnjaku
ЦФ
11
Mehdi Coba
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
19
Густаво
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Влажния
6
Rejan Alivoda
ЦП
5
Кристиян Вулай
АП
0
A. Hoxhaj
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
33
Dajan Shehi
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
5
Klejdi Paloka
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
77
Лиридон Латифи
ЦФ
Университатя
12
Denis Rusu
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
1-1-5
23
10
89
12
11
17
8
2-1-5
91
Лазар
34
Силва
11
Банку
4
Крету
19
Густаво
27
8
9
Иван
7
14
0
0
14
4
Крету
6
Скрециу
6
Скрециу
4
Крету
7
9
Маркович
9
Маркович
7
Остались в запасе
Влажния
Университатя
6
Rejan Alivoda
ЦП
5
Кристиян Вулай
АП
27
Herald Marku
ЦФ
33
Dajan Shehi
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
5
Klejdi Paloka
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
77
Лиридон Латифи
ЦФ
12
Denis Rusu
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
6
Rejan Alivoda
ЦП
5
Кристиян Вулай
АП
27
Herald Marku
ЦФ
33
Dajan Shehi
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
5
Klejdi Paloka
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
77
Лиридон Латифи
ЦФ
Остались в запасе
12
Denis Rusu
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Влажния - Университатя
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Малишева
5 : 0
15.07.2026
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Влажния
2 : 1
09.07.2026
Малишева
Лига конференций, 2 раунд
Викингур
4 : 2
31.07.2025
Влажния
Лига конференций, 2 раунд
Влажния
2 : 1
24.07.2025
Викингур
Лига конференций, 1 раунд
Даугавпилс
2 : 4
17.07.2025
Влажния
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
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