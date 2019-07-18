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Лига Европы 2026/2027
Университатя - Сабаил
Университатя - Сабаил: обзор матча 18 июля 2019
Университатя
18.07.2019, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
3 : 2
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Сабаил
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Статистика матча Университатя - Сабаил
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Матчи команд
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
0 : 0
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 36 тур
Сабаил
1 : 4
23.05.2025
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 35 тур
Нефтчи
3 : 0
18.05.2025
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 34 тур
Сабаил
0 : 1
10.05.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Шамахы
1 : 1
03.05.2025
Сабаил
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Сабаил
1 : 1
27.04.2025
Араз-Нахичевань
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4 ноября
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«Университатя» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
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27 августа
Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
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Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
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Березуцкий начал в «Сабахе» с победы
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В «Сабаиле» прокомментировали возможное назначение Кержакова главным тренером
2022.12.01 17:04
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2022.12.01 14:51
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