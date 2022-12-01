Кержаков прокомментировал новость о возможном назначении в клуб из Азербайджана

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал возможное назначение в азербайджанский «Сабаил».
«Могу возглавить «Сабаил»? Пока что без комментариев. Когда что-то произойдет, то вы сразу же узнаете», — сказал Кержаков.
- Кержаков в прошлом сезоне финишировал с «Пари НН» на 11-м месте.
- Клуб отправил его в отставку и назначил Михаила Галактионова.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.