Кержаков прокомментировал новость о возможном назначении в клуб из Азербайджана

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал возможное назначение в азербайджанский «Сабаил».

«Могу возглавить «Сабаил»? Пока что без комментариев. Когда что-то произойдет, то вы сразу же узнаете», — сказал Кержаков.

Кержаков в прошлом сезоне финишировал с «Пари НН» на 11-м месте.

Клуб отправил его в отставку и назначил Михаила Галактионова.

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