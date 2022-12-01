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    Кержаков прокомментировал новость о возможном назначении в клуб из Азербайджана

    Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал возможное назначение в азербайджанский «Сабаил».

    «Могу возглавить «Сабаил»? Пока что без комментариев. Когда что-то произойдет, то вы сразу же узнаете», — сказал Кержаков.

    • Кержаков в прошлом сезоне финишировал с «Пари НН» на 11-м месте.
    • Клуб отправил его в отставку и назначил Михаила Галактионова.

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    Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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