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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 30 января 2024
Кристал Пэлас
30.01.2024, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
17'
Э. Эзе
27'
Э. Эзе
67'
М. Олисе
1'
Б. Бреретон
20'
Д. Макэйти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Ж. Лерма
90'
+13
90'
+13
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
90'
+5
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
90'
+1
87'
Замена
К. Арчер
️️️️
Г. Хамер
82'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
Д. Робинсон
Замена
Д. Озо
️️️️
Э. Эзе
78'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
М. Олисе
70'
ГОЛ! 3:2!
М. Олисе
67'
64'
Замена
В. Осула
️️️️
О. МакБарни
52'
Замена
У. Фодеринхэм
️️️️
И. Грбич
46'
Замена
Р. Норрингтон-Дэвис
️️️️
А. Слимане
46'
Замена
А. Брукс
️️️️
Б. Бреретон
42'
Желтая карточка
Д. Робинсон
40'
Желтая карточка
О. Трасти
ГОЛ! 2:2!
Э. Эзе
Пас отдал
М. Олисе
27'
20'
ГОЛ! 1:2!
Д. Макэйти
Пас отдал
О. МакБарни
ГОЛ! 1:1!
Э. Эзе
Пас отдал
М. Олисе
17'
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
Г. Хамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
(К)
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-2-2-2
1
Хендерсон
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
26
Ричардс
8
Лерма
19
Хьюз
10
Эзе
17
Олисе
10
Айю
14
Матета
4-2-1-2-1
13
Грбич
2
Богль
15
Ахмедходжич
6
Трасти
14
Робинсон
5
Соуза
38
Хамер
20
Слимане
24
Макэйти
22
Бреретон
9
МакБарни
17
Олисе
27
Шлупп
27
Шлупп
17
Олисе
10
Эзе
4
Озо
4
Озо
10
Эзе
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
13
Грбич
25
Фодеринхэм
25
Фодеринхэм
13
Грбич
14
Робинсон
76
Ларуки
76
Ларуки
14
Робинсон
20
Слимане
30
Норрингтон-Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
20
Слимане
22
Бреретон
11
Брукс
11
Брукс
22
Бреретон
9
МакБарни
10
Осула
10
Осула
9
МакБарни
38
Хамер
9
Арчер
9
Арчер
38
Хамер
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
38
Феми Серики
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
Остались в запасе
38
Феми Серики
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед
1
4
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
11
1
Нарушения
8
17
Офсайды
2
0
Количество передач
456
416
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.78
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Селхарст Парк
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