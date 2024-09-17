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Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас
Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас: обзор матча 17 сентября 2024
Куинз Парк Рейнджерс
17.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
53'
С. Филд
16'
Э. Нкетиа
64'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас
Желтая карточка
С. Филд
90'
+5
90'
+3
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Д. Камада
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Замена
Д. Данн
️️️️
Н. Мадсен
80'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
П. Смит
80'
Желтая карточка
П. Смит
75'
74'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Ж. Матета
Замена
A. Lloyd
️️️️
Х. Эшби
68'
Замена
H. Santos
️️️️
К. Сайто
68'
65'
Замена
И. Сарр
️️️️
Э. Нкетиа
64'
ГОЛ! 1:2!
Э. Эзе
Пас отдал
Д. Камада
Желтая карточка
Х. Эшби
58'
55'
Желтая карточка
Э. Нкетиа
ГОЛ! 1:1!
С. Филд
53'
Замена
К. Дембеле
️️️️
Э. Диксон-Боннер
46'
29'
Желтая карточка
Д. Камада
Желтая карточка
Д. Варан
27'
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Э. Эзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Стив Кук
(К)
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Куинз Парк Рейнджерс
1
Пауль Нарди
ВР
22
Kieran Morgan
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Hevertton Santos
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
15
A. Lloyd
ЦФ
77
D. Bennie
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
3-4-1-2
1
Уолш
3
Пал
27
Кук
33
Эшби
40
Варан
24
Мадсен
26
Филд
19
Диксон-Боннер
11
Смит
9
Целар
14
Сайто
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
6
Гехи
26
Ричардс
5
Лакруа
27
Муньос
3
Митчелл
8
Лерма
18
Камада
10
Эзе
9
Нкетиа
14
Матета
24
Мадсен
2
Данн
2
Данн
24
Мадсен
14
Сайто
2
2
14
Сайто
19
Диксон-Боннер
7
Дембеле
7
Дембеле
19
Диксон-Боннер
11
Смит
25
Андерсен
25
Андерсен
11
Смит
33
Эшби
15
15
33
Эшби
18
Камада
27
Шлупп
27
Шлупп
18
Камада
14
Матета
19
Хьюз
19
Хьюз
14
Матета
9
Нкетиа
7
Сарр
7
Сарр
9
Нкетиа
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
1
Пауль Нарди
ВР
22
Kieran Morgan
ЦЗ
77
D. Bennie
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
30
Мэтт Тернер
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
22
Kieran Morgan
ЦЗ
77
D. Bennie
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас
4
3
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
13
Офсайды
0
4
Количество передач
424
583
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
0
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Сток Сити
- : -
05.12.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Sukhvir Gill, England
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