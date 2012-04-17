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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Портсмут - Кристал Пэлас
Портсмут - Кристал Пэлас: обзор матча 17 апреля 2012
Портсмут
17.04.2012, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Портсмут - Кристал Пэлас
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24.10.2026
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31.10.2026
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