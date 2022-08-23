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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Оксфорд - Кристал Пэлас
Оксфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 23 августа 2022
Оксфорд
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
71'
О. Эдуард
90'
Л. Миливойевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Кристал Пэлас
90'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Миливойевич
Желтая карточка
К. Браннаган
80'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
J. Mousinho
77'
76'
Замена
Ж. Айю
️️️️
О. Эдуард
76'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
М. Олисе
71'
ГОЛ! 0:1!
О. Эдуард
Пас отдал
Д. Шлупп
Замена
S. Spasov
️️️️
Л. Бейт
70'
Желтая карточка
С. Лонг
69'
65'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Ж. Матета
Замена
К. Джозеф
️️️️
Б. Бодин
63'
Замена
O. Smyth
️️️️
Д. Джонсон
63'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Г. О'Донкор
63'
58'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Желтая карточка
Д. Джонсон
55'
Желтая карточка
Л. Бейт
51'
26'
Желтая карточка
Ж. Матета
Желтая карточка
Э. МакГинти
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
Эд МакГинти
ВР
25
James Golding
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
36
Джошуа Джонсон
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
15
John Mousinho
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
2
Сэм Лонг
ЦФ
8
Кэмерон Браннаган
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Оксфорд
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
13
Саймон Иствуд
ЦФ
29
Slavi Spasov
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
2-2-5
1
МакГинти
25
3
Браун
4
Бейт
36
Джонсон
3
Седдон
19
О'Донкор
8
Браннаган
2
Лонг
15
3-2-1-2
26
Джонстон
17
Клайн
26
Ричардс
6
Гехи
19
Миливойевич
19
Хьюз
17
Олисе
29
Эдуард
14
Матета
36
Джонсон
8
8
36
Джонсон
15
11
Гудрем
11
Гудрем
15
19
О'Донкор
9
Тэйлор
9
Тэйлор
19
О'Донкор
4
Бейт
29
29
4
Бейт
31
Бодин
22
Джозеф
22
Джозеф
31
Бодин
14
Матета
10
Эзе
10
Эзе
14
Матета
17
Олисе
7
Эбиовей
7
Эбиовей
17
Олисе
29
Эдуард
10
Айю
10
Айю
29
Эдуард
Остались в запасе
Оксфорд
Кристал Пэлас
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
10
Джоди Джонс
ПВ
13
Саймон Иствуд
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
10
Джоди Джонс
ПВ
13
Саймон Иствуд
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Оксфорд - Кристал Пэлас
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Кассам Стэдиум
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