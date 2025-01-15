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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Кристал Пэлас
Лестер - Кристал Пэлас: обзор матча 15 января 2025
Лестер
15.01.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
52'
Ж. Матета
78'
М. Гехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Кристал Пэлас
Замена
Ж. Айю
️️️️
Д. Джастин
80'
80'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Т. Митчелл
80'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Ж. Матета
79'
Замена
Д. Девенни
️️️️
Э. Эзе
78'
ГОЛ! 0:2!
М. Гехи
Пас отдал
Э. Эзе
Замена
П. Дака
️️️️
Б. Эль-Ханнус
66'
Замена
К. МакАтир
️️️️
Ф. Буонанотте
66'
Замена
О. Скипп
️️️️
Г. Уинкс
66'
62'
Замена
Д. Камада
️️️️
У. Хьюз
52'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матета
Пас отдал
И. Сарр
20'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Ж. Лерма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
20
Кейси МакАтир
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Столярчик
34
Кристиансен
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
34
Сумаре
4
Уинкс
11
Эль-Ханнус
10
Буонанотте
9
Варди
45
Мавидиди
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
26
Ричардс
5
Лакруа
6
Гехи
27
Муньос
3
Митчелл
8
Лерма
19
Хьюз
7
Сарр
10
Эзе
14
Матета
4
Уинкс
34
Скипп
34
Скипп
4
Уинкс
10
Буонанотте
20
МакАтир
20
МакАтир
10
Буонанотте
11
Эль-Ханнус
27
Дака
27
Дака
11
Эль-Ханнус
24
Джастин
10
Айю
10
Айю
24
Джастин
3
Митчелл
17
Клайн
17
Клайн
3
Митчелл
8
Лерма
28
Дукур
28
Дукур
8
Лерма
10
Эзе
13
Девенни
13
Девенни
10
Эзе
19
Хьюз
18
Камада
18
Камада
19
Хьюз
14
Матета
9
Нкетиа
9
Нкетиа
14
Матета
Остались в запасе
Лестер
Кристал Пэлас
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
58
Калеб Кпорха
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Лестер - Кристал Пэлас
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
6
Офсайды
1
3
Количество передач
603
451
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.81
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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