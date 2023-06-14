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Расписание матчей
Лига наций
Нидерланды - Хорватия
Нидерланды - Хорватия: обзор матча 14 июня 2023
Нидерланды
14.06.2023, среда, 21:45
Лига наций, 1/2 финала
2 : 4
Завершен
Хорватия
34'
Д. Мален
90+6'
Н. Ланг
55'
А. Крамарич (П)
72'
М. Пашалич
98'
Б. Петкович
116'
Л. Модрич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Хорватия
119'
Замена
Б. Баришич
️️️️
Л. Модрич
Желтая карточка
Т. Маласья
116'
116'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Л. Модрич
Замена
Т. Маласья
️️️️
Н. Аке
106'
Замена
М. де Рон
️️️️
К. Гакпо
106'
98'
ГОЛ! 2:3!
Б. Петкович
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
94'
91'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Й. Шутало
ГОЛ! 2:2!
Н. Ланг
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ливакович
90'
Замена
М. Эрлич
️️️️
А. Крамарич
85'
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Ковачич
Замена
Н. Ланг
️️️️
Д. Дюмфрис
85'
78'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Й. Юранович
78'
Замена
Н. Влашич
️️️️
Л. Иванушец
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. Мален
75'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
М. Виффер
75'
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Пашалич
Пас отдал
Л. Иванушец
64'
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Х. Симонс
64'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Крамарич
Желтая карточка
Ф. де Йонг
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
М. Виффер
34'
24'
Желтая карточка
М. Пашалич
17'
Желтая карточка
М. Ковачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
18
Лука Иванушец
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Нидерланды
23
Андриес Нопперт
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
17
Ноа Ланг
ЦП
8
Джоуи Верман
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
19
Борна Соса
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
7
Ловро Майер
ЦП
13
Никола Влашич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
11
Петар Муса
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Бейлов
5
Аке
4
ван Дейк
2
Гертрейда
20
Коопмейнерс
21
де Йонг
12
Виффер
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Симонс
18
Мален
3-1-2-3-1
1
Ливакович
22
Юранович
6
Шутало
21
Вида
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
15
Пашалич
18
Иванушец
14
Перишич
9
Крамарич
5
Аке
16
Маласья
16
Маласья
5
Аке
11
Гакпо
3
де Рон
3
де Рон
11
Гакпо
22
Дюмфрис
17
Ланг
17
Ланг
22
Дюмфрис
12
Виффер
8
Вейналдум
8
Вейналдум
12
Виффер
18
Мален
25
Бергвейн
25
Бергвейн
18
Мален
7
Симонс
9
Вегхорст
9
Вегхорст
7
Симонс
8
Ковачич
7
Майер
7
Майер
8
Ковачич
10
Модрич
3
Баришич
3
Баришич
10
Модрич
22
Юранович
2
Станишич
2
Станишич
22
Юранович
9
Крамарич
25
Эрлич
25
Эрлич
9
Крамарич
18
Иванушец
13
Влашич
13
Влашич
18
Иванушец
6
Шутало
17
Петкович
17
Петкович
6
Шутало
Остались в запасе
Нидерланды
Хорватия
23
Андриес Нопперт
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
8
Джоуи Верман
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
11
Петар Муса
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
23
Андриес Нопперт
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
8
Джоуи Верман
ЦП
Остались в запасе
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
11
Петар Муса
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Нидерланды - Хорватия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
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