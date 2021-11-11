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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Хорватия
Мальта - Хорватия: обзор матча 11 ноября 2021
Мальта
11.11.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 9 тур
1 : 7
Завершен
Хорватия
31'
М. Брозович (АГ)
6'
И. Перишич
22'
Д. Чалета-Цар
39'
М. Пашалич
45+1'
Л. Модрич
47'
Л. Майер
53'
А. Крамарич
64'
Л. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Хорватия
Замена
К. Микаллеф
️️️️
К. Шоу
83'
Желтая карточка
Э. Пепе
79'
Замена
Ш. Димек
️️️️
Д. Мбонг
68'
64'
ГОЛ! 1:7!
Л. Майер
Пас отдал
М. Ливайя
Замена
М. Гилламьер
️️️️
Т. Теума
62'
Замена
А. Сатариано
️️️️
Л. Монтебелло
62'
62'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Пашалич
54'
Замена
Н. Влашич
️️️️
Л. Модрич
54'
Замена
Б. Петкович
️️️️
А. Крамарич
54'
Замена
М. Оршич
️️️️
И. Перишич
53'
ГОЛ! 1:6!
А. Крамарич
47'
ГОЛ! 1:5!
Л. Майер
Пас отдал
А. Крамарич
46'
Замена
К. Якич
️️️️
М. Брозович
Замена
С. Писани
️️️️
Б. Кристенсен
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:4!
Л. Модрич
Пас отдал
М. Пашалич
39'
ГОЛ! 1:3!
М. Пашалич
Пас отдал
А. Крамарич
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Брозович
Пас отдал
Ю. Дегабриэле
31'
22'
ГОЛ! 0:2!
Д. Чалета-Цар
Пас отдал
Л. Модрич
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
9
Кейн Аттард
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Хорватия
12
Иво Грбич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Мальта
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
23
Александер Сатариано
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Стив Писани
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
23
Тристан Каруана
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
24
Невин Портелли
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Хорватия
23
Симон Слуга
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
18
Лука Иванушец
АП
14
Марко Ливайя
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
3-2-3-2
1
Бонелло
5
Шоу
5
Агиус
13
Пепе
3
Камензули
7
Мбонг
9
Аттард
18
Кристенсен
10
Теума
18
Дегабриэле
11
Монтебелло
4-1-2-2-1
12
Грбич
22
Юранович
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
19
Соса
11
Брозович
7
Майер
10
Модрич
15
Пашалич
14
Перишич
9
Крамарич
11
Монтебелло
23
Сатариано
23
Сатариано
11
Монтебелло
5
Шоу
4
Микаллеф
4
Микаллеф
5
Шоу
10
Теума
6
Гилламьер
6
Гилламьер
10
Теума
18
Кристенсен
18
Писани
18
Писани
18
Кристенсен
7
Мбонг
21
Димек
21
Димек
7
Мбонг
11
Брозович
18
Якич
18
Якич
11
Брозович
10
Модрич
13
Влашич
13
Влашич
10
Модрич
14
Перишич
16
Оршич
16
Оршич
14
Перишич
15
Пашалич
14
Ливайя
14
Ливайя
15
Пашалич
9
Крамарич
17
Петкович
17
Петкович
9
Крамарич
Остались в запасе
Мальта
Хорватия
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
9
Джейк Грек
ЦП
23
Тристан Каруана
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
24
Невин Портелли
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
23
Симон Слуга
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Лука Сучич
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Мэттью Грек
ВР
16
Джейк Галеа
ВР
9
Джейк Грек
ЦП
23
Тристан Каруана
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
24
Невин Портелли
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Остались в запасе
23
Симон Слуга
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Лука Сучич
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Мальта - Хорватия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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