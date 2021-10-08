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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Хорватия
Кипр - Хорватия: обзор матча 08 октября 2021
Кипр
08.10.2021, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 7 тур
0 : 3
Завершен
Хорватия
45+2'
И. Перишич
80'
Й. Гвардиол
90+2'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Хорватия
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
М. Ливайя
Пас отдал
Й. Брекало
Замена
А. Какулис
️️️️
П. Сотириу
85'
84'
Замена
К. Якич
️️️️
М. Брозович
84'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
Л. Модрич
80'
ГОЛ! 0:2!
Й. Гвардиол
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Ф. Папулис
69'
69'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Н. Влашич
68'
Замена
М. Ливайя
️️️️
А. Крамарич
63'
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Ковачич
61'
Желтая карточка
Й. Станишич
Замена
М. Антониадес
️️️️
А. Авраам
61'
54'
Пенальти не реализован!
Л. Модрич
Замена
М. Ционис
️️️️
И. Питтас
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
А. Авраам
44'
Желтая карточка
К. Артиматас
33'
33'
Желтая карточка
М. Ковачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
11
Андреас Авраам
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
15
Фотис Папулис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Мариус Деметриу
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
23
Харис Кириаку
ЦП
12
Рафаил Мамас
ЦП
1
Андреас Керавнос
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Хорватия
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Лука Иванушец
АП
15
Марио Пашалич
АП
14
Марко Ливайя
ЦФ
4-4-2
22
Михаил
4
Андреу
4
Иоанну
5
Сотериу
2
Псалтис
9
Питтас
20
Кастанос
18
Артиматас
11
Авраам
3
Сотириу
15
Папулис
4-1-2-2-1
1
Ливакович
2
Станишич
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
19
Соса
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
13
Влашич
14
Перишич
9
Крамарич
11
Авраам
3
Антониадес
3
Антониадес
11
Авраам
9
Питтас
21
Ционис
21
Ционис
9
Питтас
15
Папулис
10
Лоизу
10
Лоизу
15
Папулис
3
Сотириу
11
Какулис
11
Какулис
3
Сотириу
11
Брозович
18
Якич
18
Якич
11
Брозович
10
Модрич
18
Иванушец
18
Иванушец
10
Модрич
8
Ковачич
15
Пашалич
15
Пашалич
8
Ковачич
13
Влашич
7
Брекало
7
Брекало
13
Влашич
9
Крамарич
14
Ливайя
14
Ливайя
9
Крамарич
Остались в запасе
Кипр
Хорватия
6
Алекс Гогич
ОП
13
Деметрис Деметриу
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
2
Мариус Деметриу
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
12
Рафаил Мамас
ЦП
1
Андреас Керавнос
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
6
Алекс Гогич
ОП
13
Деметрис Деметриу
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
2
Мариус Деметриу
ЦЗ
23
Харис Кириаку
ЦП
12
Рафаил Мамас
ЦП
1
Андреас Керавнос
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
Остались в запасе
23
Симон Слуга
ВР
12
Иво Грбич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Филип Уремович
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Кипр - Хорватия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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