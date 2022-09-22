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Расписание матчей
Лига наций
Хорватия - Дания
Хорватия - Дания: обзор матча 22 сентября 2022
Хорватия
22.09.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа A1, 5 тур
2 : 1
Завершен
Дания
49'
Б. Соса
79'
Л. Майер
77'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Дания
Замена
Д. Вида
️️️️
Л. Модрич
90'
+3
89'
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Сков Ольсен
ГОЛ! 2:1!
Л. Майер
Пас отдал
Б. Петкович
79'
77'
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Й. Меле
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Ковачич
77'
72'
Замена
М. Йенсен
️️️️
С. Кьер
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Пашалич
71'
Замена
М. Оршич
️️️️
И. Перишич
71'
Замена
Б. Петкович
️️️️
А. Крамарич
71'
60'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Д. Васс
60'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Т. Делэни
59'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Брейтуэйт
57'
Желтая карточка
С. Кьер
ГОЛ! 1:0!
Б. Соса
49'
Желтая карточка
И. Перишич
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
7
Ловро Майер
ЦП
13
Никола Влашич
АП
14
Марко Ливайя
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Оливер Кристенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
0
Каспер Нильсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ливакович
19
Соса
6
Шутало
4
Гвардиол
22
Юранович
11
Брозович
8
Ковачич
10
Модрич
14
Перишич
15
Пашалич
9
Крамарич
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
5
Меле
4
Кьер
2
Андерсен
13
Кристенсен
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
11
Сков Ольсен
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
8
Ковачич
7
Майер
7
Майер
8
Ковачич
10
Модрич
21
Вида
21
Вида
10
Модрич
15
Пашалич
13
Влашич
13
Влашич
15
Пашалич
14
Перишич
16
Оршич
16
Оршич
14
Перишич
9
Крамарич
17
Петкович
17
Петкович
9
Крамарич
18
Васс
13
Кристенсен
13
Кристенсен
18
Васс
4
Кьер
7
Йенсен
7
Йенсен
4
Кьер
9
Брейтуэйт
14
Дамсгор
14
Дамсгор
9
Брейтуэйт
11
Сков Ольсен
12
Дольберг
12
Дольберг
11
Сков Ольсен
8
Делэни
9
Хойлунд
9
Хойлунд
8
Делэни
Остались в запасе
Хорватия
Дания
12
Ловре Калинич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Марко Ливайя
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Оливер Кристенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
0
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Марко Ливайя
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Оливер Кристенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
0
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Хорватия - Дания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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