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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Саттон Юнайтед
Крю Александра - Саттон Юнайтед: обзор матча 12 марта 2024
Крю Александра
12.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Саттон Юнайтед
71'
Э. Невитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Саттон Юнайтед
Желтая карточка
Д. Остерфилд
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
S. Duke-McKenna
77'
Желтая карточка
Д. Киззи
73'
Замена
S. Hart
️️️️
D. Moore
73'
Замена
O. Sanderson
️️️️
Д. Коли
73'
Замена
C. Eastmond
️️️️
К. Клэй
ГОЛ! 1:0!
Э. Невитт
Пас отдал
А. Роу
71'
Замена
L. Leigh
️️️️
J. Tabiner
61'
Замена
А. Роу
️️️️
Ч. Кирк
60'
53'
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
H. Beautyman
48'
Желтая карточка
H. Beautyman
42'
Желтая карточка
O. Sowunmi
Замена
Э. Невитт
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
4
Джош Остерфилд
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Саттон Юнайтед
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
7
Harry Beautyman
(К)
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
7
Джош Коли
АП
25
Steven Arnold
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Саттон Юнайтед
30
Matt Kerbey
ВР
42
Sam Hart
ЦП
6
Jack Taylor
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
15
Craig Eastmond
ЦП
18
O. Sanderson
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
4-3-2-1
1
Бут
3
Адебизи
5
Деметриу
4
4
Тернс
4
Остерфилд
8
Томас
11
25
Кирк
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
2-2-1-5
30
Киззи
3
7
16
Клэй
7
Коли
10
Смит
23
5
8
14
25
Кирк
11
Роу
11
Роу
25
Кирк
11
8
8
11
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
20
Невитт
19
Бейкер-Ричардсон
7
Коли
18
18
7
Коли
14
42
42
14
16
Клэй
15
15
16
Клэй
7
10
10
7
Остались в запасе
Крю Александра
Саттон Юнайтед
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
30
Matt Kerbey
ВР
6
Jack Taylor
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Остались в запасе
30
Matt Kerbey
ВР
6
Jack Taylor
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Крю Александра - Саттон Юнайтед
1
4
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
12
Офсайды
2
2
Количество передач
311
282
Сейвы
2
2
Точность передач %
61
62
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Крю Александра
Саттон Юнайтед
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
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