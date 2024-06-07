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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Коста-Рика - Сэйнт Китс и Невис
Коста-Рика - Сэйнт Китс и Невис: обзор матча 07 июня 2024
Коста-Рика
07.06.2024, пятница, 05:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа B, 1 тур
4 : 0
Завершен
Сэйнт Китс и Невис
40'
О. Гало
49'
О. Гало
82'
Х. Алькосер
84'
Э. Рохас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коста-Рика - Сэйнт Китс и Невис
90'
+4'
85'
Замена
️️️️
N. Browne
ГОЛ! 4:0!
Э. Рохас
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
84'
ГОЛ! 3:0!
Х. Алькосер
82'
Замена
️️️️
Х. Кэмпбелл
81'
Замена
️️️️
Ж. Тэйлор
78'
Замена
️️️️
Э. Рохас
78'
77'
Замена
️️️️
Y. Battice
77'
Замена
️️️️
D. Edwards
77'
Замена
️️️️
G. Amory
Замена
️️️️
Х. Алькосер
65'
Замена
️️️️
Б. Агилера
64'
63'
Желтая карточка
L. Maynard
(фол)
Желтая карточка
Ж. Бренес
58'
53'
Замена
️️️️
H. Panayiotou
ГОЛ! 2:0!
О. Гало
Пас отдал
М. Угальде
49'
45'
+4
Желтая карточка
J. Ible
45'
+4'
ГОЛ! 1:0!
О. Гало
Пас отдал
Ж. Бренес
40'
26'
Желтая карточка
O. Sterling James
(фол)
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коста-Рика
1
Патрик Секейра
ВР
3
Джейланд Митчелл
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
(К)
ЦЗ
3
Хулио Касканте
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ПЗ
11
Ариэль Ласситер
ЛВ
21
Альваро Самора
ЛВ
13
Жефферсон Бренес
ОП
14
Орландо Гало
ОП
17
Уоррен Мадригаль
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Сэйнт Китс и Невис
18
Julani Archibald
(К)
ВР
3
Итан Бристоу
ЛАЗ
5
Jameel Ible
ЦЗ
15
Mervin Lewis
ЦЗ
22
Omari Sterling James
ЦП
19
Роман Сойерс
ЦП
10
Tyrese Shade
ЦП
14
Tyquan Terrell
ЦП
4
Andre Burley
ЦФ
11
Kimaree Rogers
ЦФ
6
Lois Maynard
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Молина
Коста-Рика
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
2
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
8
Жозеф Мора
ЛЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
10
Хосимар Алькосер
ЛВ
16
Алехандро Бран
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Энди Рохас
ЦФ
7
Энтони Контрерас
ЦФ
Сэйнт Китс и Невис
1
Kai Trotman
ВР
23
Vibert Stephen
ВР
13
Jalden Myers
ЦЗ
16
Yusuf Saunders
ЦЗ
2
Malique Roberts
ЦЗ
12
Tyrique Davis
ЦП
17
Gabriel Vanterpool
ЦП
17
Nequan Browne
ЦП
8
Yohannes Battice
ЦП
10
Gvaune Amory
ЦП
20
D. Edwards
ЦФ
9
Harry Panayiotou
ЦФ
4-2-2-2
1
Секейра
3
Митчелл
15
Кальво
3
Касканте
20
Кирос
13
Бренес
14
Гало
21
Самора
11
Ласситер
9
Угальде
17
Мадригаль
2-1-4-3
18
5
15
3
Бристоу
19
Сойерс
10
14
22
6
11
4
2
Тэйлор
2
Тэйлор
10
Агилера
10
Агилера
10
Алькосер
10
Алькосер
12
Кэмпбелл
12
Кэмпбелл
7
Рохас
7
Рохас
17
17
8
8
10
10
20
20
9
9
Остались в запасе
Коста-Рика
Сэйнт Китс и Невис
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
8
Жозеф Мора
ЛЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
16
Алехандро Бран
ОП
7
Энтони Контрерас
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
1
Kai Trotman
ВР
23
Vibert Stephen
ВР
13
Jalden Myers
ЦЗ
16
Yusuf Saunders
ЦЗ
2
Malique Roberts
ЦЗ
12
Tyrique Davis
ЦП
17
Gabriel Vanterpool
ЦП
Главный тренер
Франсиско Молина
Остались в запасе
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
8
Жозеф Мора
ЛЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
16
Алехандро Бран
ОП
7
Энтони Контрерас
ЦФ
Остались в запасе
1
Kai Trotman
ВР
23
Vibert Stephen
ВР
13
Jalden Myers
ЦЗ
16
Yusuf Saunders
ЦЗ
2
Malique Roberts
ЦЗ
12
Tyrique Davis
ЦП
17
Gabriel Vanterpool
ЦП
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Франсиско Молина
Статистика матча Коста-Рика - Сэйнт Китс и Невис
1
3
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
11
13
Офсайды
2
3
Количество передач
571
300
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
13
4
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Сэйнт Китс и Невис
Товарищеские матчи. Сборные
Сэйнт Китс и Невис
4 : 2
30.03.2026
Соломоновы Острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сэйнт Китс и Невис
2 : 3
10.06.2025
Гренада
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Тринидад и Тобаго
6 : 2
07.06.2025
Сэйнт Китс и Невис
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
3 : 0
25.05.2025
Сэйнт Китс и Невис
Товарищеские матчи. Сборные
Ангилья
2 : 4
25.05.2025
Сэйнт Китс и Невис
Информация о матче
Стадион:
Estadio Nacional de Costa Rica, San Jose
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