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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика - Северная Ирландия
Коста-Рика - Северная Ирландия: обзор матча 03 июня 2018
Коста-Рика
03.06.2018, воскресенье, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коста-Рика - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
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Коста-Рика
Северная Ирландия
Товарищеский матч. Аргентина поиздевалась над Коста-Рикой со спартаковцем Угальде – 7:0!
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