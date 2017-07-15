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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Коста-Рика - Французская Гвиана
Коста-Рика - Французская Гвиана: обзор матча 15 июля 2017
Коста-Рика
15.07.2017, суббота, 02:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Французская Гвиана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Коста-Рика - Французская Гвиана
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Французская Гвиана
Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур
Коста-Рика
3 : 0
15.07.2017
Французская Гвиана
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
Гондурас
0 : 0
12.07.2017
Французская Гвиана
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур
Французская Гвиана
2 : 4
08.07.2017
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