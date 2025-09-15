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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пласа Колония - Насьональ
Пласа Колония - Насьональ: обзор матча 15 сентября 2025
Пласа Колония
15.09.2025, понедельник, 00:00
Уругвай. Примера, 7 тур
1 : 2
Завершен
Насьональ
2'
Á. López
45+2'
М. Гомес
79'
М. Гомес
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пласа Колония - Насьональ
Завершен
90'
+8
Желтая карточка
Diego Romero
90'
+5
Замена
Exequiel Mereles
️️️️➡️️
Николас Лопес
Желтая карточка
Haibrany Ruiz Diaz
90'
+3
Желтая карточка
Cristian Barros
90'
+1
85'
Замена
L. Rodriguez
️️️️➡️️
Николас Лодейро
81'
Желтая карточка
Gonzalo Carneiro
79'
ГОЛ! 1:2!
Максимилиано Гомес
Замена
Miqueas Redin
️️️️➡️️
H. Vergara
72'
Замена
Facundo Píriz
️️️️➡️️
Yacouba Meité
72'
61'
Замена
Gonzalo Carneiro
️️️️➡️️
Lucas Villalba
Желтая карточка
Yacouba Meité
54'
Замена
Maximo Lorenzi
️️️️➡️️
Matías Velázquez
54'
Замена
Cristian Barros
️️️️➡️️
Agustin Maidana
54'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Максимилиано Гомес
37'
Желтая карточка
Luciano Boggio
Желтая карточка
H. Vergara
32'
Желтая карточка
Yvo Calleros
18'
Замена
Matías Velázquez
️️️️➡️️
Ezequias Emanuel Redin
16'
ГОЛ! 1:0!
Álvaro López
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пласа Колония
44
Guillermo Reyes
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
20
Ezequias Emanuel Redin
ЦЗ
4
Haibrany Ruiz Diaz
ЦЗ
21
Juan Hernández
ЦЗ
14
H. Vergara
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
15
Yacouba Meité
ЦП
30
Agustin Maidana
ЦП
80
Lucas Carrizo
ЦФ
7
Álvaro López
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Диас
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
29
Julian Millan
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
6
Luciano Boggio
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
77
Lucas Villalba
ЦФ
7
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Пласа Колония
25
Joaquin Silva
ВР
16
Matías Velázquez
ЦЗ
17
Santiago Otegui
ЦЗ
2
Maximo Lorenzi
ЦЗ
11
Gonzalo Bueno
ЦП
23
Facundo Píriz
ЦП
6
Miqueas Redin
ЦП
27
Cristian Barros
ЦП
10
Agustín Ocampo
ЦП
38
Benjamín Acosta
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
30
Hayen Palacios
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
33
Juan Patiño
ЦЗ
23
L. Rodriguez
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
24
Exequiel Mereles
ЦФ
11
Osinachi Ebere
ЦФ
4-4-2
44
22
Рамос
4
21
20
14
15
30
3
7
80
4-1-2-3
1
Мехия
4
Коатес
29
27
13
28
Олива
6
14
Лодейро
7
Лопес
77
9
Гомес
20
16
16
20
2
2
15
23
23
15
14
6
6
14
30
27
27
30
14
Лодейро
23
23
14
Лодейро
77
20
20
77
7
Лопес
24
24
7
Лопес
Остались в запасе
Пласа Колония
Насьональ
25
Joaquin Silva
ВР
17
Santiago Otegui
ЦЗ
11
Gonzalo Bueno
ЦП
10
Agustín Ocampo
ЦП
38
Benjamín Acosta
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Диас
25
Ignacio Suárez
ВР
30
Hayen Palacios
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
33
Juan Patiño
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
11
Osinachi Ebere
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
25
Joaquin Silva
ВР
17
Santiago Otegui
ЦЗ
11
Gonzalo Bueno
ЦП
10
Agustín Ocampo
ЦП
38
Benjamín Acosta
ЦФ
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
30
Hayen Palacios
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
33
Juan Patiño
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
11
Osinachi Ebere
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Диас
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Пласа Колония - Насьональ
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Информация о матче
Главный судья:
Javier Burgos, Uruguay
Стадион:
Эстадио Сентенарио
Посещаемость:
15500
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