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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пласа Колония - Прогресо
Пласа Колония - Прогресо: обзор матча 11 октября 2025
Пласа Колония
11.10.2025, суббота, 01:00
Уругвай. Примера, 11 тур
0 : 1
Завершен
Прогресо
2'
F. Lopez
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пласа Колония - Прогресо
Конец матча
84'
Замена
H. Carroso
️️️️
G. Silva
84'
Замена
P. Lopez
️️️️
F. Lopez
75'
Замена
️️️️
I. Lemmo
Замена
M. Redin
️️️️
S. Pachame
65'
61'
Замена
R. Hernandez
️️️️
G. Silva
61'
Замена
A. García
️️️️
M. de los Santos
60'
Желтая карточка
A. Pinheiro
49'
Желтая карточка
M. de los Santos
Замена
️️️️
D. Villalba
46'
Второй тайм
31'
Желтая карточка
M. Paolini
Желтая карточка
M. Lorenzi
26'
2'
ГОЛ! 0:1!
F. Lopez
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пласа Колония
25
Joaquin Silva
ВР
2
Maximo Lorenzi
ЦЗ
17
Santiago Otegui
ЦЗ
3
Yvo Calleros
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
5
S. Pachame
ЦП
23
Facundo Píriz
ЦП
8
Diego Villalba
ЦП
7
Álvaro López
ЦФ
80
Lucas Carrizo
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Диас
Прогресо
1
Nicolás Gentilio
ВР
16
Gianfranco Trasante
ЦЗ
4
Marcos Paolini
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
24
Matías de los Santos
ЦП
5
Agustin Pinheiro
ЦП
18
Gonzalo Silva
ЦП
9
Gary Silva
ЦФ
19
F. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Пласа Колония
44
Guillermo Reyes
ВР
18
Ángel Cayetano
ЦЗ
16
Matías Velázquez
ЦЗ
11
Gonzalo Bueno
ЦП
30
Agustin Maidana
ЦП
6
Miqueas Redin
ЦП
27
Cristian Barros
ЦП
15
Yacouba Meité
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
38
Benjamín Acosta
ЦФ
Прогресо
12
Lautaro Fernández
ВР
13
Hernan Carroso
ЦЗ
14
Facundo Kidd
ЦЗ
3
Federico García
ЦЗ
7
Alejandro García
ЦП
11
P. Lopez
ЦП
15
Rodrigo Hernandez
ЦФ
17
Facundo Sosa
ЦФ
10
Nahuel López
ЦФ
2-5-2
25
2
17
14
5
23
8
3
80
7
4-4-2
1
4
23
40
16
24
5
18
10
19
9
18
18
5
6
6
5
27
27
18
13
13
18
24
7
7
24
19
11
11
19
9
15
15
9
Остались в запасе
Пласа Колония
Прогресо
44
Guillermo Reyes
ВР
16
Matías Velázquez
ЦЗ
11
Gonzalo Bueno
ЦП
30
Agustin Maidana
ЦП
15
Yacouba Meité
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
38
Benjamín Acosta
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Диас
12
Lautaro Fernández
ВР
14
Facundo Kidd
ЦЗ
3
Federico García
ЦЗ
17
Facundo Sosa
ЦФ
10
Nahuel López
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Остались в запасе
44
Guillermo Reyes
ВР
16
Matías Velázquez
ЦЗ
11
Gonzalo Bueno
ЦП
30
Agustin Maidana
ЦП
15
Yacouba Meité
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
38
Benjamín Acosta
ЦФ
Остались в запасе
12
Lautaro Fernández
ВР
14
Facundo Kidd
ЦЗ
3
Federico García
ЦЗ
17
Facundo Sosa
ЦФ
10
Nahuel López
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Диас
Главный тренер
Хавьер Мендес
Статистика матча Пласа Колония - Прогресо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 15 тур
Данубио
2 : 0
08.11.2025
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 14 тур
Пласа Колония
0 : 2
04.11.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 13 тур
Хувентуд
0 : 2
25.10.2025
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 12 тур
Пласа Колония
0 : 1
21.10.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Пласа Колония
0 : 1
11.10.2025
Прогресо
Прогресо
Уругвай. Примера, 6 тур
Прогресо
1 : 3
13.09.2026
Серро
Уругвай. Примера, 5 тур
Альбион
0 : 1
07.09.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 4 тур
Прогресо
1 : 0
29.08.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Насьональ
1 : 0
24.08.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 2 тур
Прогресо
0 : 2
16.08.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Lasso,
Стадион:
Parque Juan Gaspar Prandi, Colonia del Sacramento
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