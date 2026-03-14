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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Серро - Прогресо
Серро - Прогресо: обзор матча 14 марта 2026
Серро
14.03.2026, суббота, 16:00
Уругвай. Примера, 6 тур
0 : 1
Завершен
Прогресо
84'
F. Fernandez Pertusso
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серро - Прогресо
Завершен
Желтая карточка
Alejo Macelli
90'
+5
90'
+2
Замена
Federico García
️️️️➡️️
Ayrton Cougo
90'
+5'
84'
ГОЛ! 0:1!
Fabricio Fernandez Pertusso
83'
Замена
J. Rivero
️️️️➡️️
Santiago Viera
83'
Замена
Fabricio Fernandez Pertusso
️️️️➡️️
Nicolas Fernandez
Замена
️️️️➡️️
Дамиан Суарес
78'
Замена
Augusto Cambón
️️️️➡️️
Bruno Morales
74'
74'
Замена
D. Sanchez
️️️️➡️️
Nahuel López
Замена
Alejandro Severo
️️️️➡️️
Brahian Alemán
62'
Замена
Axel Mendez
️️️️➡️️
Cristian Barros
62'
46'
Замена
A. Paz
️️️️➡️️
Gary Silva
45'
+1'
Желтая карточка
Дамиан Суарес
34'
32'
Желтая карточка
Nicolas Fernandez
Желтая карточка
Emiliano Sosa
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серро
25
Fabrizio Correa
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Alejo Macelli
ЦП
31
Jairo Sebastián Amaro Mello
ЦП
19
Emiliano Sosa
ЦП
10
Brahian Alemán
ЦП
27
Cristian Barros
ЦП
33
Tiago Rijo
ЦФ
9
Bruno Morales
ЦФ
Главный тренер
Табаре Силва
Прогресо
1
Andrés Mehring
ВР
15
Mauro Martín
ЦЗ
4
Marcos Paolini
ЦЗ
13
Hernan Carroso
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
24
Santiago Viera
ЦП
5
Agustin Pinheiro
ЦП
9
Gary Silva
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
11
Nahuel López
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Мендес
Серро
40
Diego Capdevila
ВР
3
Ariel Lima
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
8
Agustin Miranda
ЦП
44
Emanuel Carlos
ЦП
32
Rodrigo Mederos
ЦП
21
Axel Mendez
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
14
Nahuel Soria
ЦФ
28
Augusto Cambón
ЦФ
Прогресо
33
Agustín Requena
ВР
3
Federico García
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
22
A. Paz
ЦП
7
Fabricio Fernandez Pertusso
ЦП
10
I. Lemmo
ЦП
18
Gonzalo Silva
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
30
Agustín Daniel Codagnone Puga
ЦП
93
D. Sanchez
ЦФ
2-5-2
25
16
22
Суарес
31
19
10
27
5
9
33
3-2-2-3
1
13
40
29
15
4
24
5
11
8
9
27
21
21
27
10
7
7
10
14
14
9
28
28
9
40
3
3
40
9
22
22
9
29
7
7
29
24
21
21
24
11
93
93
11
Остались в запасе
Серро
Прогресо
40
Diego Capdevila
ВР
3
Ariel Lima
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
8
Agustin Miranda
ЦП
44
Emanuel Carlos
ЦП
32
Rodrigo Mederos
ЦП
Главный тренер
Табаре Силва
33
Agustín Requena
ВР
6
Federico Andueza
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
18
Gonzalo Silva
ЦП
30
Agustín Daniel Codagnone Puga
ЦП
Главный тренер
Хавьер Мендес
Остались в запасе
40
Diego Capdevila
ВР
3
Ariel Lima
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
8
Agustin Miranda
ЦП
44
Emanuel Carlos
ЦП
32
Rodrigo Mederos
ЦП
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
6
Federico Andueza
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
18
Gonzalo Silva
ЦП
30
Agustín Daniel Codagnone Puga
ЦП
Главный тренер
Табаре Силва
Главный тренер
Хавьер Мендес
Статистика матча Серро - Прогресо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Бургос
Стадион:
Луис Трокколи
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