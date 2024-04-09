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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Стокпорт Каунти
Колчестер Юнайтед - Стокпорт Каунти: обзор матча 09 апреля 2024
Колчестер Юнайтед
09.04.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Стокпорт Каунти
44'
К. Макгихан
31'
Н. Пауэлл
61'
П. Мэдден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Стокпорт Каунти
82'
Желтая карточка
Н. Пауэлл
Замена
A. Smith
️️️️
К. Макгихан
76'
75'
Замена
М. Ипполит
️️️️
И. Бристоу
73'
Желтая карточка
K. Knoyle
Желтая карточка
К. Макгихан
71'
Замена
С. Товид
️️️️
Т. Хоппер
69'
Замена
Т. Даллисон
️️️️
F. Kelleher
69'
Пенальти не реализован!
К. Макгихан
67'
65'
Замена
К. Кэмпс
️️️️
A. Sarcevic
64'
Замена
К. Вуттон
️️️️
П. Мэдден
64'
Замена
Л. Барри
️️️️
К. Лемоней-Эванс
61'
ГОЛ! 1:2!
П. Мэдден
Пас отдал
К. Лемоней-Эванс
Желтая карточка
J. Mingi
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Макгихан
Пас отдал
А. Рид
44'
Замена
Д. Феврье
️️️️
Г. Андерсон
41'
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
A. Sarcevic
17'
Желтая карточка
F. Horsfall
Желтая карточка
F. Kelleher
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
4
F. Kelleher
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Стокпорт Каунти
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Колчестер Юнайтед
6
Том Даллисон
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
34
Самсон Товид
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
21
Майлз Ипполит
ЦП
8
Каллум Кэмпс
ЦП
27
Один Бэйли
АП
31
Rico Richards
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
2-3-1-4
1
Гудман
3
Яндоло
4
4
16
Рид
8
Макгихан
7
Андерсон
5
14
Хоппер
14
14
2-1-1-1-5
12
5
23
Бристоу
25
Пауэлл
24
Лемоней-Эванс
41
Мэдден
2
5
10
19
4
6
Даллисон
6
Даллисон
4
8
Макгихан
12
12
8
Макгихан
7
Андерсон
11
Феврье
11
Феврье
7
Андерсон
14
Хоппер
34
Товид
34
Товид
14
Хоппер
23
Бристоу
21
Ипполит
21
Ипполит
23
Бристоу
10
8
Кэмпс
8
Кэмпс
10
24
Лемоней-Эванс
11
Барри
11
Барри
24
Лемоней-Эванс
41
Мэдден
19
Вуттон
19
Вуттон
41
Мэдден
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Стокпорт Каунти
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
13
Джордан Смит
ВР
27
Один Бэйли
АП
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
27
Один Бэйли
АП
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Стокпорт Каунти
3
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
18
14
Офсайды
2
2
Количество передач
314
364
Сейвы
1
2
Точность передач %
66
70
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
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