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Расписание матчей
Чили. Примера
Унион Эспаньола - Кобрелоа
Унион Эспаньола - Кобрелоа: обзор матча 17 августа 2024
Унион Эспаньола
17.08.2024, суббота, 19:30
Чили. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Кобрелоа
54'
L. Benegas
55'
A. Uribe
86'
J. Rojas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Эспаньола - Кобрелоа
Замена
E. Vecchio
️️️️
P. Aránguiz
89'
ГОЛ! 3:0!
J. Rojas
86'
Желтая карточка
V. Adamo
85'
Замена
V. Adamo
️️️️
L. Benegas
82'
Замена
J. Rojas
️️️️
I. Núñez
82'
75'
Желтая карточка
J. Soto
75'
Замена
M. Sandoval
️️️️
J. Soto
62'
Замена
C. Bravo
️️️️
N. Orrego
Желтая карточка
P. Aránguiz
57'
ГОЛ! 2:0!
A. Uribe
Пас отдал
L. Benegas
55'
ГОЛ! 1:0!
L. Benegas
Пас отдал
S. Leyton
54'
Пенальти не реализован!
A. Uribe
50'
46'
Замена
B. Valdes
️️️️
T. Roco
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Эспаньола
1
Franco Torgnascioli
ВР
26
Bastián Roco
ЦЗ
37
Valentín Vidal
ЦЗ
20
José Tiznado
ЦП
17
Felipe Massri
ЦП
33
Sebastián Leyton
ЦП
14
Ignacio Núñez
ЦП
30
Ariel Uribe
ЦП
7
Fernando Ovelar
ЦП
22
Pablo Aránguiz
(К)
ЦП
9
Leandro Benegas
ЦФ
Главный тренер
Мигель Понсе
Кобрелоа
1
Nicolás Avellaneda
ВР
21
Jorge Espejo
ЦЗ
4
Bastian Tapia
ЦЗ
9
Cristián Insaurralde
ЦЗ
11
Juan Leiva
ЦП
8
Marco Borgnino
ЦП
26
Tomás Roco
ЦП
14
N. Orrego
ЦП
27
Juan Soto
ЦП
5
Rodolfo González
(К)
ЦП
24
Luis García
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Унион Эспаньола
1
Alonso Montecinos
ВР
99
Valentin Adamo
ЦЗ
28
Jeyson Rojas
ЦЗ
29
Stefano Magnasco
ЦП
10
Emiliano Vecchio
ЦП
32
Claudio Espinoza
ЦП
24
Gabriel Norambuena
ЦФ
Кобрелоа
1
Hugo Araya
ВР
3
Nicolás Palma
ЦЗ
19
Mauro Brasil
ЦЗ
16
Mario Sandoval
ЦП
37
B. Valdes
ЦП
17
Christian Bravo
ЦФ
43
Lucas Di Maio
ЦФ
2-5-2-1
1
26
37
14
30
7
22
33
17
20
9
3-5-1-1
1
21
4
9
8
14
27
5
26
11
24
9
99
99
9
14
28
28
14
22
10
10
22
27
16
16
27
26
37
37
26
14
17
17
14
Остались в запасе
Унион Эспаньола
Кобрелоа
1
Alonso Montecinos
ВР
29
Stefano Magnasco
ЦП
32
Claudio Espinoza
ЦП
24
Gabriel Norambuena
ЦФ
Главный тренер
Мигель Понсе
1
Hugo Araya
ВР
3
Nicolás Palma
ЦЗ
19
Mauro Brasil
ЦЗ
43
Lucas Di Maio
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Остались в запасе
1
Alonso Montecinos
ВР
29
Stefano Magnasco
ЦП
32
Claudio Espinoza
ЦП
24
Gabriel Norambuena
ЦФ
Остались в запасе
1
Hugo Araya
ВР
3
Nicolás Palma
ЦЗ
19
Mauro Brasil
ЦЗ
43
Lucas Di Maio
ЦФ
Главный тренер
Мигель Понсе
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Статистика матча Унион Эспаньола - Кобрелоа
2
1
Всего ударов по воротам
26
12
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
436
336
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
10
8
Матчи команд
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 29 тур
Унион Эспаньола
2 : 4
01.12.2025
О'Хиггинс
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Лимаче
1 : 0
22.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 27 тур
Унион Эспаньола
1 : 2
08.11.2025
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 0
03.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 25 тур
Кобресаль
1 : 0
26.10.2025
Унион Эспаньола
Кобрелоа
Чили. Примера, 30 тур
О'Хиггинс
0 : 3
10.11.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 29 тур
Кобрелоа
2 : 2
03.11.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
4 : 1
20.10.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 27 тур
Кобрелоа
4 : 1
08.10.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
28.09.2024
Кобрелоа
Информация о матче
Главный судья:
Mathias Riquelme, Chile
Стадион:
Santa Laura, Santiago
Новости команд
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Унион Эспаньола
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