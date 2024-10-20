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Расписание матчей
Чили. Примера
Депортес Икике - Кобрелоа
Депортес Икике - Кобрелоа: обзор матча 20 октября 2024
Депортес Икике
20.10.2024, воскресенье, 23:30
Чили. Примера, 28 тур
4 : 1
Завершен
Кобрелоа
12'
D. Rojas
79'
S. Pino
84'
S. Pino
90+1'
R. Farfán
58'
N. Donadell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортес Икике - Кобрелоа
ГОЛ! 4:1!
R. Farfán
Пас отдал
Á. Ramos
90'
+1
Замена
D. Fernández
️️️️
C. González
89'
89'
Замена
M. Borgnino
️️️️
Y. Aguila
Замена
J. Moya
️️️️
D. Orellana
88'
Замена
R. Farfán
️️️️
E. Puch
88'
Замена
Á. Ramos
️️️️
S. Pino
88'
ГОЛ! 3:1!
S. Pino
Пас отдал
E. Hoyos
84'
ГОЛ! 2:1!
S. Pino
Пас отдал
C. González
79'
76'
Желтая карточка
J. Leiva
Желтая карточка
H. Salinas
71'
65'
Желтая карточка
C. Insaurralde
Замена
E. Hoyos
️️️️
B. Carvallo
62'
60'
Замена
B. Valdes
️️️️
T. Roco
58'
ГОЛ! 1:1!
N. Donadell
Пас отдал
C. Insaurralde
45'
+2
Желтая карточка
M. Brasil
Желтая карточка
C. González
30'
ГОЛ! 1:0!
D. Rojas
Пас отдал
B. Carvallo
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
4
Dilan Rojas
ЦЗ
6
Luis Casanova
ЦЗ
15
Carlos Rodríguez
ЦЗ
17
Agustin Nadruz
ЦЗ
18
Hans Salinas
(К)
ЦП
20
Diego Orellana
ЦП
10
Bryan Carvallo
ЦП
10
Edson Puch
ЦФ
8
Steffan Pino
ЦФ
17
César González
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Кобрелоа
1
Nicolás Avellaneda
ВР
19
Mauro Brasil
ЦЗ
21
Jorge Espejo
ЦЗ
4
Bastian Tapia
ЦЗ
3
Nicolás Palma
ЦЗ
9
Cristián Insaurralde
(К)
ЦЗ
22
Nahuel Donadell
ЦП
3
Yerko Aguila
ЦП
26
Tomás Roco
ЦП
11
Juan Leiva
ЦП
9
Javier Parraguez
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Депортес Икике
25
Даниэль Саппа
ВР
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
7
Joaquin Moya
ЦП
21
Diego Fernández
ЦП
19
Rubén Farfán
ЦФ
32
Enzo Hoyos
ЦФ
11
Álvaro Ramos
ЦФ
Кобрелоа
1
Hugo Araya
ВР
5
Rodolfo González
ЦП
8
Marco Borgnino
ЦП
37
B. Valdes
ЦП
43
Lucas Di Maio
ЦФ
24
Luis García
ЦФ
33
Patricio Romero
ЦФ
4-3-3
12
4
15
17
6
18
20
10
17
8
10
3-2-4-1
1
4
3
9
19
21
3
26
11
22
9
20
7
7
20
17
21
21
17
10
19
19
10
10
32
32
10
8
11
11
8
3
8
8
3
26
37
37
26
Остались в запасе
Депортес Икике
Кобрелоа
25
Даниэль Саппа
ВР
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Рамирес
1
Hugo Araya
ВР
5
Rodolfo González
ЦП
43
Lucas Di Maio
ЦФ
24
Luis García
ЦФ
33
Patricio Romero
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Остались в запасе
25
Даниэль Саппа
ВР
33
Miguel Sanhueza
ЦЗ
Остались в запасе
1
Hugo Araya
ВР
5
Rodolfo González
ЦП
43
Lucas Di Maio
ЦФ
24
Luis García
ЦФ
33
Patricio Romero
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Статистика матча Депортес Икике - Кобрелоа
2
3
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
10
Офсайды
1
2
Количество передач
423
263
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
63
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Депортес Икике
Чили. Примера, 29 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 1
01.12.2025
Депортес Икике
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
2 : 1
22.11.2025
Кобресаль
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 2
08.11.2025
Депортес Икике
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Икике
1 : 2
31.10.2025
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Уачипато
1 : 1
25.10.2025
Депортес Икике
Кобрелоа
Чили. Примера, 30 тур
О'Хиггинс
0 : 3
10.11.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 29 тур
Кобрелоа
2 : 2
03.11.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
4 : 1
20.10.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 27 тур
Кобрелоа
4 : 1
08.10.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
28.09.2024
Кобрелоа
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Gamboa, Chile
Стадион:
Estadio Tierra de Campeones, Iquique
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Названа цель «Рубина» перед закрытием трансферного окна
2025.02.20 17:36
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