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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Брюгге
ПСЖ - Брюгге: обзор матча 07 декабря 2021
ПСЖ
07.12.2021, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
4 : 1
Завершен
Брюгге
2'
К. Мбаппе
7'
К. Мбаппе
38'
Л. Месси
76'
Л. Месси (П)
68'
М. Ритс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Брюгге
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
М. Верратти
84'
Замена
М. Икарди
️️️️
К. Мбаппе
83'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Л. Месси
76'
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Ди Мария
71'
Замена
Л. Паредес
️️️️
И. Гуйе
71'
Желтая карточка
К. Мбаппе
70'
69'
Замена
Р. Вормер
️️️️
М. Ритс
69'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Э. Баланта
68'
ГОЛ! 3:1!
М. Ритс
Пас отдал
Н. Ланг
61'
Желтая карточка
Н. Ланг
56'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
С. Сандра
Желтая карточка
Т. Керер
55'
Замена
Т. Керер
️️️️
Н. Мендеш
49'
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
38'
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
7'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Анхель Ди Мария
АП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЛП
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Сиссе Сандра
АП
22
Клинтон Мата
ПП
Главный тренер
Филипп Клеман
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
8
Оуэн Отасови
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
22
Диалло
2
Хакими
5
Гуйе
6
Верратти
23
Вейналдум
11
Ди Мария
10
Месси
10
Мбаппе
2-1-5-2
22
Миньоле
13
Хендри
16
Рикка
3
Баланта
22
Мата
20
Ванакен
23
Ритс
70
Ланг
34
Н'Соки
17
Де Кетеларе
14
Сандра
25
Мендеш
6
Керер
6
Керер
25
Мендеш
5
Гуйе
5
Паредес
5
Паредес
5
Гуйе
11
Ди Мария
21
Эррера
21
Эррера
11
Ди Мария
6
Верратти
29
Эбимбе
29
Эбимбе
6
Верратти
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Икарди
10
Мбаппе
3
Баланта
72
Мбамба
72
Мбамба
3
Баланта
14
Сандра
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
14
Сандра
23
Ритс
25
Вормер
25
Вормер
23
Ритс
Остались в запасе
ПСЖ
Брюгге
1
Кейлор Навас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
14
Камаль Соуа
АП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
12
Бас Дост
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
14
Камаль Соуа
АП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
12
Бас Дост
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча ПСЖ - Брюгге
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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