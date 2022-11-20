Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия - Чили
Словакия - Чили: обзор матча 20 ноября 2022
Словакия
20.11.2022, воскресенье, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Чили
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Словакия - Чили
Замена
М. Регали
️️️️
М. Гамшик
89'
Замена
A. Kapralik
️️️️
Т. Суслов
89'
87'
Замена
Х. Монтесинос
️️️️
А. Видаль
83'
Замена
Ф. Сьерральта
️️️️
Г. Медель
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Р. Боженик
80'
Замена
А. Оберт
️️️️
В. Де Марко
80'
Замена
М. Беро
️️️️
О. Дуда
70'
Замена
П. Грошовски
️️️️
Л. Бенеш
70'
40'
Желтая карточка
Г. Медель
39'
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
14
Виктор Мендес
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
10
Марселино Нуньес
ЦП
0
Хуан Дельгадо
ПВ
0
Диего Рубио
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Словакия
12
Марек Родак
ВР
21
Адам Оберт
ЦЗ
5
Мартин Регали
ЛВ
10
Альберт Русняк
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
25
Tomas Nemcik
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
23
Генрих Раваш
ЦФ
18
Adrian Kapralik
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
15
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Хоакин Монтесинос
ПВ
3
Диего Валенсия
ЦФ
3-3-1-2
5
Шатка
15
Де Марко
14
Шкриньяр
2
Пекарик
17
Гамшик
22
Лоботка
10
Бенеш
8
Дуда
9
Боженик
10
Суслов
3-2-2-1-2
23
Кортес
5
Диас
3
Марипан
17
Суасо
14
Мендес
17
Медель
8
Видаль
10
Нуньес
0
Дельгадо
10
Санчес
0
Рубио
15
Де Марко
21
Оберт
21
Оберт
15
Де Марко
10
Бенеш
13
Грошовски
13
Грошовски
10
Бенеш
8
Дуда
21
Беро
21
Беро
8
Дуда
17
Гамшик
5
Регали
5
Регали
17
Гамшик
10
Суслов
18
18
10
Суслов
9
Боженик
15
Стрелец
15
Стрелец
9
Боженик
17
Медель
15
Сьерральта
15
Сьерральта
17
Медель
8
Видаль
16
Монтесинос
16
Монтесинос
8
Видаль
Остались в запасе
Словакия
Чили
12
Марек Родак
ВР
10
Альберт Русняк
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
25
Tomas Nemcik
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
23
Генрих Раваш
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
1
Клаудио Браво
ВР
3
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
10
Альберт Русняк
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
25
Tomas Nemcik
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
23
Генрих Раваш
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
3
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Словакия - Чили
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Новости команд
Все
Словакия
Чили
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+