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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цибалия - Клифтонвилл
Цибалия - Клифтонвилл: обзор матча 22 июля 2010
Цибалия
22.07.2010, четверг, 22:45
Лига Европы
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Клифтонвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Цибалия - Клифтонвилл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Цибалия
Лига Европы
Цибалия
0 : 0
22.07.2010
Клифтонвилл
Лига Европы
Клифтонвилл
1 : 0
15.07.2010
Цибалия
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Лимавади Юнайтед
- : -
13.11.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Клифтонвилл
7 : 1
31.10.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Данганнон Свифтс
1 : 3
24.10.2026
Клифтонвилл
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Клифтонвилл
1 : 2
17.10.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Колрейн
0 : 0
10.10.2026
Клифтонвилл
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Цибалия
Клифтонвилл
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2019.01.12 15:39
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2016.07.21 21:51
24
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
2016.07.15 20:57
12
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 16:26
5
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2016.07.15 15:14
4
Товарищеский матч. «Цибалия» разгромила «Краснодар»
2016.07.08 20:56
4
Нападающий старейшего клуба Ирландии получил 4 месяца тюрьмы за фотографию 16-летней девочки перед сексом
2019.01.12 15:39
5
Лига Европы. АЕК обыграл «Клифтонвилл» и вышел на «Спартак»
2016.07.21 21:51
24
«Спартак» отправится на первый матч Лиги Европы из Германии
2016.07.15 20:57
12
Аленичев: «Спартак» должен проходить в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 16:26
5
Мостовой: «Спартак» легко пройдет в следующий раунд Лиги Европы»
2016.07.15 15:14
4
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