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Расписание матчей
Англия. Кубок
Чешем Юнайтед - Линкольн
Чешем Юнайтед - Линкольн: обзор матча 04 ноября 2024
Чешем Юнайтед
04.11.2024, понедельник, 22:15
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 4
Завершен
Линкольн
44'
Д. Мойлан
49'
Й. Макама
65'
C. McGrandles
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чешем Юнайтед - Линкольн
80'
Замена
S. Earley
️️️️
Д. Мойлан
80'
Замена
Z. Okoro
️️️️
F. Draper
Замена
S. Brown
️️️️
К. Стивенс
80'
76'
Замена
D. Jefferies
️️️️
R. Hackett-Fairchild
69'
Замена
B. Cadamarteri
️️️️
Й. Макама
69'
Замена
И. Хэмилтон
️️️️
C. McGrandles
65'
ГОЛ! 0:3!
C. McGrandles
49'
ГОЛ! 0:2!
Й. Макама
Пас отдал
F. Draper
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мойлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чешем Юнайтед
1
Benjamin Goode
ВР
17
Callum Adebiyi
(К)
ЦЗ
4
Jack Cawley
ЦЗ
6
Коннор Стивенс
ЦЗ
3
Alexander Lafleur
ЦП
2
Lewis Rolfe
ЦП
18
Ashley Lodge
ЦП
8
T'Sharne Gallimore
ЦП
22
Samson Esan
ЦФ
9
Nathan Minhas
ЦФ
10
Mitchell Weiss
ЦФ
Линкольн
1
Джордж Уикенс
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
(К)
ЦЗ
8
Джек Мойлан
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
24
Йовон Макама
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Чешем Юнайтед
13
Oliver Steinke
ВР
15
Jack Connors
ЦЗ
5
Steve Brown
ЦЗ
20
Connor Roberts
ЦЗ
16
Joe Grant
ЦП
19
Ryan Upward
ЦП
7
Bradley Clayton
ЦП
26
Omar Rowe
ЦП
23
Avan Jones
ЦФ
Линкольн
21
James Pardington
ВР
39
Charlie Parks
ЦЗ
38
Denny Oliver
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
48
Итан Хэмилтон
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
14
Saxon Earley
ЦФ
17
Zane Okoro
ЦФ
18
Ben House
ЦФ
3-4-3
1
17
4
6
Стивенс
3
18
8
2
10
9
22
3-2-5
1
Уикенс
2
Дариква
15
О'Коннор
23
Рауэн
8
Мойлан
8
24
Макама
14
28
7
34
6
Стивенс
5
5
6
Стивенс
7
16
16
7
14
48
Хэмилтон
48
Хэмилтон
14
24
Макама
11
11
24
Макама
8
Мойлан
14
14
8
Мойлан
34
17
17
34
Остались в запасе
Чешем Юнайтед
Линкольн
13
Oliver Steinke
ВР
15
Jack Connors
ЦЗ
20
Connor Roberts
ЦЗ
16
Joe Grant
ЦП
19
Ryan Upward
ЦП
7
Bradley Clayton
ЦП
26
Omar Rowe
ЦП
23
Avan Jones
ЦФ
21
James Pardington
ВР
39
Charlie Parks
ЦЗ
38
Denny Oliver
ЦП
18
Ben House
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
13
Oliver Steinke
ВР
15
Jack Connors
ЦЗ
20
Connor Roberts
ЦЗ
16
Joe Grant
ЦП
19
Ryan Upward
ЦП
7
Bradley Clayton
ЦП
26
Omar Rowe
ЦП
23
Avan Jones
ЦФ
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
39
Charlie Parks
ЦЗ
38
Denny Oliver
ЦП
18
Ben House
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Чешем Юнайтед - Линкольн
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
10
12
Офсайды
1
0
Количество передач
296
320
Сейвы
6
3
Точность передач %
58
66
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Чешем Юнайтед
Англия. Кубок, 1 раунд
Чешем Юнайтед
0 : 4
04.11.2024
Линкольн
Англия. Кубок, 1/128 финала
Чешем Юнайтед
0 : 2
04.11.2023
Мэйдстоун Юнайтед
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Кардифф
- : -
05.12.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
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