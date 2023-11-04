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Расписание матчей
Англия. Кубок
Чешем Юнайтед - Мэйдстоун Юнайтед
Чешем Юнайтед - Мэйдстоун Юнайтед: обзор матча 04 ноября 2023
Чешем Юнайтед
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/128 финала
0 : 2
Завершен
Мэйдстоун Юнайтед
73'
L. Amantchi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чешем Юнайтед - Мэйдстоун Юнайтед
80'
Замена
️️️️
Л. Соле
77'
Желтая карточка
L. Amantchi
73'
ГОЛ! 0:1!
L. Amantchi
Начало матча
Статистика матча Чешем Юнайтед - Мэйдстоун Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чешем Юнайтед
Англия. Кубок, 1 раунд
Чешем Юнайтед
0 : 4
04.11.2024
Линкольн
Англия. Кубок, 1/128 финала
Чешем Юнайтед
0 : 2
04.11.2023
Мэйдстоун Юнайтед
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1 раунд
Солихалл Мурс
3 : 0
02.11.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ковентри
5 : 0
26.02.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ипсвич Таун
1 : 2
27.01.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мэйдстоун Юнайтед
1 : 0
06.01.2024
Стивенидж
Англия. Кубок, 1/64 финала
Мэйдстоун Юнайтед
2 : 1
02.12.2023
Бэрроу
Информация о матче
Главный судья:
Wayne Cartmel,
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Чешем Юнайтед
Мэйдстоун Юнайтед
«Ипсвич» вылетел из Кубка Англии от клуба шестого дивизиона
2024.01.27 17:50
3
«Ипсвич» вылетел из Кубка Англии от клуба шестого дивизиона
2024.01.27 17:50
3
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