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Расписание матчей
Англия. Кубок
Солихалл Мурс - Мэйдстоун Юнайтед
Солихалл Мурс - Мэйдстоун Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2024
Солихалл Мурс
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
3 : 0
Завершен
Мэйдстоун Юнайтед
90+7'
К. Уилкинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Солихалл Мурс - Мэйдстоун Юнайтед
ГОЛ! 1:0!
К. Уилкинсон
Пас отдал
M. Adu-Poku
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
G. Fowler
82'
Желтая карточка
A. Blair
Замена
️️️️
J. Gale
80'
56'
Желтая карточка
P. Fonkeu
Желтая карточка
К. Уилкинсон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солихалл Мурс
1
L. Walker
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
5
A. Whitmore
ЦЗ
4
J. Osborne
ЦП
8
Сэм Боуэн
ЦП
19
James Gale
ЦФ
23
Michael Adu-Poku
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Мэйдстоун Юнайтед
1
A. Andre
ВР
5
George Fowler
ЦЗ
4
Reiss Greenidge
ЦЗ
2
Temitope Eweka
ЦЗ
8
Сэм Корне
ЦП
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
11
C. Seaman
ЦП
25
Antony Papadopoulos
ЦП
19
P. Fonkeu
ЦФ
9
A. Blair
ЦФ
Солихалл Мурс
6
Kyle Morrison
ЦЗ
12
J. Newton
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
17
Йосс Лабади
ЦП
Мэйдстоун Юнайтед
16
Matthew Bentley
ЦП
15
Harry Lodovica
ЦП
18
Bivesh Gurung
ЦП
17
Riley Court
ЦП
6
Solomon Smith
ЦФ
10
Shaquile Coulthirst
ЦФ
2-2-3
1
12
5
4
8
Боуэн
10
Уилкинсон
23
19
3-4-2
1
5
4
2
14
11
25
8
Корне
9
19
Остались в запасе
Солихалл Мурс
Мэйдстоун Юнайтед
6
Kyle Morrison
ЦЗ
12
J. Newton
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
17
Йосс Лабади
ЦП
Главный тренер
Энди Уинг
16
Matthew Bentley
ЦП
15
Harry Lodovica
ЦП
18
Bivesh Gurung
ЦП
17
Riley Court
ЦП
6
Solomon Smith
ЦФ
10
Shaquile Coulthirst
ЦФ
Остались в запасе
6
Kyle Morrison
ЦЗ
12
J. Newton
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
17
Йосс Лабади
ЦП
Остались в запасе
16
Matthew Bentley
ЦП
15
Harry Lodovica
ЦП
18
Bivesh Gurung
ЦП
17
Riley Court
ЦП
6
Solomon Smith
ЦФ
10
Shaquile Coulthirst
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Солихалл Мурс - Мэйдстоун Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 21 тур
Солихалл Мурс
- : -
05.12.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хорнчерч
1 : 0
28.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
25.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 18 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
21.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
31.10.2026
Киддерминстер
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1 раунд
Солихалл Мурс
3 : 0
02.11.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ковентри
5 : 0
26.02.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ипсвич Таун
1 : 2
27.01.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мэйдстоун Юнайтед
1 : 0
06.01.2024
Стивенидж
Англия. Кубок, 1/64 финала
Мэйдстоун Юнайтед
2 : 1
02.12.2023
Бэрроу
Информация о матче
Посещаемость:
1682
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2024.01.27 17:50
3
«Ипсвич» вылетел из Кубка Англии от клуба шестого дивизиона
2024.01.27 17:50
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