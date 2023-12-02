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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мэйдстоун Юнайтед - Бэрроу
Мэйдстоун Юнайтед - Бэрроу: обзор матча 02 декабря 2023
Мэйдстоун Юнайтед
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Бэрроу
35'
С. Корне
20'
Б. Уитфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мэйдстоун Юнайтед - Бэрроу
90'
+4
Желтая карточка
S. Foley
80'
Замена
J. Proctor
️️️️
Д. Честер
79'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
E. Acquah
Замена
R. Greenidge
️️️️
Г. Хойт
66'
62'
Замена
D. Telford
️️️️
Б. Уитфилд
57'
Желтая карточка
K. Spence
52'
Замена
D. Worrall
️️️️
L. Stephenson
51'
Замена
S. Foley
️️️️
D. Campbell
ГОЛ! 1:1!
С. Корне
35'
Желтая карточка
Г. Хойт
34'
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уитфилд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэйдстоун Юнайтед
33
Lucas Covolan
ВР
2
Гэвин Хойт
ЦЗ
15
Сэм Бон
ЦЗ
5
George Fowler
ЦЗ
6
Paul Appiah
ЦЗ
14
Harry Kyprianou
ЦЗ
8
Сэм Корне
ЦП
18
Bivesh Gurung
ЦП
7
Лайам Соле
ПВ
11
Levi Amantchi
ЦФ
6
Solomon Smith
ЦФ
Бэрроу
8
Kian Spence
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
27
Luca Stephenson
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
15
George Ray
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Мэйдстоун Юнайтед
12
Damian Niemczycki
ВР
4
Reiss Greenidge
ЦЗ
3
Chi Ezennolim
ЦЗ
6
Raphe Brown
ЦЗ
17
Riley Court
ЦП
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
9
Jamie Proctor
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
20
Sam Bellis
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
3-2-2-1-2
33
5
6
14
15
Бон
2
Хойт
8
Корне
18
7
Соле
6
11
2-3-1-5
8
17
Честер
34
Уитфилд
4
Уайт
27
11
Ньюби
15
29
6
16
33
2
Хойт
4
4
2
Хойт
16
16
16
16
17
Честер
9
9
17
Честер
27
27
27
27
33
19
Гарнер
19
Гарнер
33
34
Уитфилд
19
19
34
Уитфилд
Остались в запасе
Мэйдстоун Юнайтед
Бэрроу
12
Damian Niemczycki
ВР
3
Chi Ezennolim
ЦЗ
6
Raphe Brown
ЦЗ
17
Riley Court
ЦП
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
28
R. Feely
ЦФ
20
Sam Bellis
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
12
Damian Niemczycki
ВР
3
Chi Ezennolim
ЦЗ
6
Raphe Brown
ЦЗ
17
Riley Court
ЦП
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
28
R. Feely
ЦФ
20
Sam Bellis
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Мэйдстоун Юнайтед - Бэрроу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1 раунд
Солихалл Мурс
3 : 0
02.11.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ковентри
5 : 0
26.02.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ипсвич Таун
1 : 2
27.01.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мэйдстоун Юнайтед
1 : 0
06.01.2024
Стивенидж
Англия. Кубок, 1/64 финала
Мэйдстоун Юнайтед
2 : 1
02.12.2023
Бэрроу
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
0 : 0
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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2024.09.24 23:43
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2024.09.24 20:35
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2024.01.27 17:50
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«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
«Ипсвич» вылетел из Кубка Англии от клуба шестого дивизиона
2024.01.27 17:50
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2024.09.24 23:43
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