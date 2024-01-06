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Англия. Кубок
Мэйдстоун Юнайтед - Стивенидж
Мэйдстоун Юнайтед - Стивенидж: обзор матча 06 января 2024
Мэйдстоун Юнайтед
06.01.2024, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Стивенидж
45+2'
С. Корне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэйдстоун Юнайтед - Стивенидж
79'
Замена
А. МакДональд
️️️️
Н. Фримен
79'
Замена
E. List
️️️️
К. Хеммингс
78'
Желтая карточка
К. Пьерджанни
Желтая карточка
С. Бон
63'
57'
Замена
Х. Уайт
️️️️
Д. Робертс
48'
Желтая карточка
Н. Фримен
46'
Замена
B. Thompson
️️️️
Л. Томпсон
46'
Замена
Ф. Барнс
️️️️
J. Forster-Caskey
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Корне
45'
+2
42'
Желтая карточка
Л. Томпсон
14'
Желтая карточка
D. Sweeney
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэйдстоун Юнайтед
33
Lucas Covolan
ВР
2
Гэвин Хойт
ЦЗ
4
Reiss Greenidge
ЦЗ
14
Harry Kyprianou
ЦЗ
15
Сэм Бон
ЦЗ
5
George Fowler
ЦЗ
8
Сэм Корне
ЦП
38
Джейкоб Беркли-Агьепонг
ЦП
7
Лайам Соле
ПВ
9
Solomon Smith
ЦФ
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
5
Карл Пьерджанни
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
26
Dan Sweeney
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Мэйдстоун Юнайтед
12
Harley Earle
ВР
3
Chi Ezennolim
ЦЗ
6
Paul Appiah
ЦЗ
6
Raphe Brown
ЦЗ
17
Riley Court
ЦП
20
Conor Kelly
ЦП
6
Solomon Smith
ЦФ
Стивенидж
41
Rylee Mitchell
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
7
Гарри Андерсон
ПВ
14
Александер МакДональд
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
10
E. List
ЦФ
3-2-2-1-1
33
14
15
Бон
5
4
2
Хойт
8
Корне
38
Беркли-Агьепонг
7
Соле
9
3-2-1-4
1
Эшби-Хэммонд
2
Джеймс-Уилдин
8
5
Пьерджанни
23
Томпсон
22
Фримен
11
Робертс
15
Хеммингс
9
Рид
15
26
8
5
Барнс
5
Барнс
8
22
Фримен
14
МакДональд
14
МакДональд
22
Фримен
11
Робертс
7
Уайт
7
Уайт
11
Робертс
23
Томпсон
8
8
23
Томпсон
15
Хеммингс
10
10
15
Хеммингс
Остались в запасе
Мэйдстоун Юнайтед
Стивенидж
12
Harley Earle
ВР
3
Chi Ezennolim
ЦЗ
6
Paul Appiah
ЦЗ
6
Raphe Brown
ЦЗ
17
Riley Court
ЦП
20
Conor Kelly
ЦП
6
Solomon Smith
ЦФ
41
Rylee Mitchell
ВР
7
Гарри Андерсон
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
12
Harley Earle
ВР
3
Chi Ezennolim
ЦЗ
6
Paul Appiah
ЦЗ
6
Raphe Brown
ЦЗ
17
Riley Court
ЦП
20
Conor Kelly
ЦП
6
Solomon Smith
ЦФ
Остались в запасе
41
Rylee Mitchell
ВР
7
Гарри Андерсон
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Мэйдстоун Юнайтед - Стивенидж
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1 раунд
Солихалл Мурс
3 : 0
02.11.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ковентри
5 : 0
26.02.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ипсвич Таун
1 : 2
27.01.2024
Мэйдстоун Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мэйдстоун Юнайтед
1 : 0
06.01.2024
Стивенидж
Англия. Кубок, 1/64 финала
Мэйдстоун Юнайтед
2 : 1
02.12.2023
Бэрроу
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Новости команд
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Мэйдстоун Юнайтед
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«Ипсвич» вылетел из Кубка Англии от клуба шестого дивизиона
2024.01.27 17:50
3
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2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
«Ипсвич» вылетел из Кубка Англии от клуба шестого дивизиона
2024.01.27 17:50
3
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
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