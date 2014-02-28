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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Черноморец
Лион - Черноморец: обзор матча 28 февраля 2014
Лион
28.02.2014, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Черноморец
80'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Черноморец
89'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
А. Гай
Замена
Б. Коне
️️️️
А. Ляказетт
87'
86'
Замена
А. Диденко
️️️️
К. Ковальчук
Замена
К. Толиссо
️️️️
С. Мальбранк
86'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Б. Гомис
81'
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
80'
76'
Вторая желтая
А. Диденко
Желтая карточка
К. Гренье
74'
63'
Желтая карточка
К. Ковальчук
45'
Желтая карточка
Л. Матос
Желтая карточка
А. Бедимо
41'
16'
Желтая карточка
Е. Зубейко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-1-4-2
1
Лопеш
12
Бедимо
4
Бишевац
14
Умтити
13
Лопеш
4
Ферри
19
Гренье
6
Фофана
10
Мальбранк
18
Гомис
91
Ляказетт
3-2-2-2-1
44
Паст
5
Бергер
3
Лео Матос
14
Фонтанелло
22
Зубейко
70
Минейро
8
Ковальчук
19
Гай
9
Джа Джедже
21
Бобко
69
Антонов
91
Ляказетт
26
Коне
26
Коне
91
Ляказетт
10
Мальбранк
8
Толиссо
8
Толиссо
10
Мальбранк
18
Гомис
7
Бриан
7
Бриан
18
Гомис
19
Гай
30
Окриашвили
30
Окриашвили
19
Гай
8
Ковальчук
9
Диденко
9
Диденко
8
Ковальчук
Остались в запасе
Лион
Черноморец
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Реми Веркутр
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Реми Гард
13
Юрий Мартыщук
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
1
Реми Веркутр
ВР
28
Гаэль Данич
ЛП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Лион - Черноморец
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Жерлан
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