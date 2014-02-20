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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Черноморец - Лион
Черноморец - Лион: обзор матча 20 февраля 2014
Черноморец
20.02.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Лион
Замена
В. Аржанов
️️️️
А. Гай
90'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Ф. Джа Джедже
86'
84'
Замена
Н. Фекир
️️️️
Д. Бриан
Желтая карточка
П. Ребенок
73'
Замена
П. Ребенок
️️️️
Л. Матос
66'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Черноморец
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
44
Ромарик Н'Гума
ЦЗ
47
Массиви Тсимба
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
10
Набиль Фекир
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
3-2-2-2-1
44
Паст
5
Бергер
14
Фонтанелло
3
Лео Матос
70
Минейро
22
Зубейко
19
Гай
8
Ковальчук
21
Бобко
9
Джа Джедже
69
Антонов
4-5-1
1
Веркутр
2
Зеффан
26
Коне
4
Бишевац
23
Сарр
10
Мальбранк
7
Мвуэмба
8
Толиссо
4
Ферри
28
Данич
7
Бриан
9
Джа Джедже
30
Окриашвили
30
Окриашвили
9
Джа Джедже
3
Лео Матос
82
Ребенок
82
Ребенок
3
Лео Матос
19
Гай
17
Аржанов
17
Аржанов
19
Гай
7
Бриан
10
Фекир
10
Фекир
7
Бриан
Остались в запасе
Черноморец
Лион
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Фарес Бахлули
АП
47
Массиви Тсимба
ЦП
44
Ромарик Н'Гума
ЦЗ
16
Матье Горжелен
ВР
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Фарес Бахлули
АП
47
Массиви Тсимба
ЦП
44
Ромарик Н'Гума
ЦЗ
16
Матье Горжелен
ВР
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Черноморец - Лион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Черноморец
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