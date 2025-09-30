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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Чэнду Жунчэн - Канвон
Чэнду Жунчэн - Канвон: обзор матча 30 сентября 2025
Чэнду Жунчэн
30.09.2025, вторник, 15:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 2 тур
1 : 0
Завершен
Канвон
35'
T. Chow
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чэнду Жунчэн - Канвон
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Do-Hyun Kim
Замена
Chao Gan
️️️️➡️️
Dinghao Yan
90'
+3
Замена
Yanfeng Dong
️️️️➡️️
Ming Yang Yang
88'
86'
Замена
️️️️➡️️
Юн Ил-Лок
86'
Замена
Byung-heon Yoo
️️️️➡️️
Kim Dae-Woo
85'
Желтая карточка
Hwang Eun-Chong
78'
Замена
Hwang Eun-Chong
️️️️➡️️
Kang Yun-Gu
Замена
Li Moyu
️️️️➡️️
Liao Rongxiang
75'
61'
Замена
Витор Габриэль
️️️️➡️️
Min-jun Kim
ГОЛ! 1:0!
Tim Chow
Пас отдал
Shuai Yang
35'
Желтая карточка
Hetao Hu
32'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
2
Hetao Hu
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
58
Liao Rongxiang
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
16
Ming Yang Yang
ЦП
10
Rômulo
ЦФ
9
Felipe Silva
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
70
Bon-cheol Ku
ЦП
13
Min-jun Kim
ЦП
18
Kang-gook Kim
(К)
ЦП
14
Kim Dae-Woo
ЦП
14
Kang Yun-Gu
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
27
Do-Hyun Kim
ЦФ
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Чэнду Жунчэн
15
Weifeng Ran
ВР
32
Дянзуо Лю
ВР
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
22
Li Yang
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
59
Wang Ziteng
ЦЗ
49
Xu Hong
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
36
Hwang Eun-Chong
ЦП
35
Tae-hwan Kim
ЦП
63
Витор Габриэль
ЦФ
32
Byung-heon Yoo
ЦФ
77
Ki-wan Sung
ЦФ
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
3-5-2
1
2
26
26
8
8
13
16
58
9
10
2-5-1-2
1
20
33
Чхоль
70
18
14
14
13
73
Юн Ил-Лок
18
27
16
19
19
16
58
48
48
58
8
39
39
8
14
36
36
14
13
63
Габриэль
63
Габриэль
13
14
32
32
14
Остались в запасе
Чэнду Жунчэн
Канвон
15
Weifeng Ran
ВР
32
Дянзуо Лю
ВР
22
Li Yang
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
59
Wang Ziteng
ЦЗ
49
Xu Hong
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
1
Park Cheong-hyo
ВР
35
Tae-hwan Kim
ЦП
77
Ki-wan Sung
ЦФ
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
15
Weifeng Ran
ВР
32
Дянзуо Лю
ВР
22
Li Yang
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
59
Wang Ziteng
ЦЗ
49
Xu Hong
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
35
Tae-hwan Kim
ЦП
77
Ki-wan Sung
ЦФ
15
Jin Jun-Seo
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Чэнду Жунчэн - Канвон
1
2
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
7
Офсайды
1
2
Количество передач
354
567
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Адель Али Аль-Накби
Стадион:
Chengdu Phoenix Hill Football Stadium, Sichuan
Посещаемость:
41463
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4
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3
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12 мая
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая
6
«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
21 июня
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
1 июня
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
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Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
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Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
Канвон
2 : 0
17.05.2026
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Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 3
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
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Китай. Суперлига, 12 тур
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1 : 2
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2 : 0
17.05.2026
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Канвон
2 : 0
12.05.2026
Тэджон
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Кванджу
0 : 0
09.05.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
Канвон
1 : 1
05.05.2026
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