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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Челси
Шеффилд Юнайтед - Челси: обзор матча 07 апреля 2024
Шеффилд Юнайтед
07.04.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Челси
32'
Д. Богль
90+3'
О. МакБарни
11'
Т. Силва
66'
Н. Мадуэке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Челси
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
90'
+8
ГОЛ! 2:2!
О. МакБарни
Пас отдал
К. Арчер
90'
+3
90'
+3
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
Н. Джексон
90'
+3
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
М. Кукурелья
Замена
В. Соуза
️️️️
Д. Робинсон
90'
+1
Желтая карточка
О. Арбластер
89'
Замена
К. Арчер
️️️️
О. Трасти
87'
86'
Желтая карточка
М. Кукурелья
82'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Н. Мадуэке
Замена
Д. Макэйти
️️️️
М. Холгейт
76'
74'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
К. Палмер
66'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мадуэке
Пас отдал
К. Палмер
Желтая карточка
Д. Робинсон
58'
Желтая карточка
Б. Бреретон
52'
41'
Желтая карточка
Т. Чалоба
ГОЛ! 1:1!
Д. Богль
Пас отдал
Г. Хамер
32'
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Силва
Пас отдал
К. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
14
Джек Робинсон
(К)
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
(К)
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Грбич
27
Холгейт
15
Ахмедходжич
6
Трасти
14
Робинсон
38
Хамер
2
Богль
23
Осборн
4
Арбластер
22
Бреретон
9
МакБарни
4-2-1-3
1
Петрович
5
Дисаси
27
Чалоба
3
Силва
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Галлахер
11
Джексон
10
Палмер
20
Мадуэке
14
Робинсон
5
Соуза
5
Соуза
14
Робинсон
27
Холгейт
24
Макэйти
24
Макэйти
27
Холгейт
6
Трасти
9
Арчер
9
Арчер
6
Трасти
17
Кукурелья
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
11
Джексон
22
Казадеи
22
Казадеи
11
Джексон
10
Палмер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Палмер
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Челси
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Челси
4
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
10
Количество передач
312
677
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.37
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Бремэлл Лейн
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