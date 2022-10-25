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Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Челси
Зальцбург - Челси: обзор матча 25 октября 2022
Зальцбург
25.10.2022, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 2
Завершен
Челси
49'
Ж. Адаму
23'
М. Ковачич
64'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Челси
90'
+2
Желтая карточка
Кепа
88'
Замена
М. Маунт
️️️️
Р. Стерлинг
88'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Галлахер
86'
Желтая карточка
К. Галлахер
Замена
️️️️
Ж. Адаму
82'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Н. Окафор
78'
Замена
А. Ульмер
️️️️
М. Вебер
78'
75'
Замена
А. Броя
️️️️
П. Обамеянг
75'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
К. Пулишич
68'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
64'
ГОЛ! 1:2!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Пулишич
Замена
Б. Шешко
️️️️
Л. Сучич
61'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Адаму
Пас отдал
М. Вебер
49'
Желтая карточка
Л. Сучич
47'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Ковачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Кен
37
Дедич
31
Павлович
13
Бернардо
8
Вебер
29
Гурна
24
Сучич
13
Зайвальд
14
Кьергор
20
Адаму
19
Окафор
3-3-2-2
13
Кепа
27
Чалоба
3
Силва
17
Кукурелья
8
Ковачич
21
Жоржиньо
8
Галлахер
11
Пулишич
19
Стерлинг
7
Обамеянг
29
Хаверц
8
Вебер
17
Ульмер
17
Ульмер
8
Вебер
24
Сучич
30
Шешко
30
Шешко
24
Сучич
19
Окафор
9
Шимич
9
Шимич
19
Окафор
11
Пулишич
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
11
Пулишич
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
19
Стерлинг
7
Маунт
7
Маунт
19
Стерлинг
8
Галлахер
22
Зиеш
22
Зиеш
8
Галлахер
7
Обамеянг
27
Броя
27
Броя
7
Обамеянг
Остались в запасе
Зальцбург
Челси
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
16
Эдуар Менди
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Зальцбург - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
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