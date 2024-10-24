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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Панатинаикос - Челси
Панатинаикос - Челси: обзор матча 24 октября 2024
Панатинаикос
24.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 тур
1 : 4
Завершен
Челси
69'
Ф. Пельистри
22'
Ж. Феликс
49'
М. Мудрик
55'
Ж. Феликс
59'
К. Нкунку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Челси
90'
+2
Желтая карточка
А. Дисаси
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
А. Унаи
80'
77'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
Замена
А. Шпорар
️️️️
А. Еремеефф
71'
71'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
Э. Фернандес
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Ф. Пельистри
70'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Пельистри
Пас отдал
Г. Вагианнидис
69'
61'
Замена
М. Гиу
️️️️
К. Нкунку
Замена
Тете
️️️️
Д. Мансини
60'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Ф. Младенович
60'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
К. Нкунку
Желтая карточка
Ф. Младенович
58'
55'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Феликс
Пас отдал
М. Мудрик
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Мудрик
Пас отдал
П. Нету
22'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
М. Мудрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
(К)
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Энцо Фернандес
(К)
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Adriano Bregou
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
31
Филип Джуричич
АП
11
Тете
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
51
Сэм Рак-Сакьи
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
4-3-2-1
1
Дронговски
37
Младенович
4
Едвай
4
Шенкевельд
27
Коцирас
22
Гнезда Черин
88
Максимович
21
Унаи
7
Мансини
28
Пельистри
19
Еремеефф
3-3-2-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
17
Кукурелья
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
7
Нету
27
Мудрик
28
Нкунку
79
Феликс
37
Младенович
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
37
Младенович
21
Унаи
9
Бакасетас
9
Бакасетас
21
Унаи
28
Пельистри
31
Джуричич
31
Джуричич
28
Пельистри
7
Мансини
11
Тете
11
Тете
7
Мансини
19
Еремеефф
99
Шпорар
99
Шпорар
19
Еремеефф
8
Дьюсбери-Холл
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Дьюсбери-Холл
17
Фернандес
22
Казадеи
22
Казадеи
17
Фернандес
28
Нкунку
9
Гиу
9
Гиу
28
Нкунку
Остались в запасе
Панатинаикос
Челси
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
51
Сэм Рак-Сакьи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Виллиан Арао
ОП
19
Adriano Bregou
ЦП
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
51
Сэм Рак-Сакьи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
29
Шумаира Меука
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Панатинаикос - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
8
17
Офсайды
2
1
Количество передач
412
619
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
92
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.15
2.35
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
0 : 4
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
0 : 4
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Антониу Нобре
Стадион:
Олимпийский
Новости команд
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