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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Челси
Норвич Сити - Челси: обзор матча 10 марта 2022
Норвич Сити
10.03.2022, четверг, 22:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Челси
69'
Т. Пукки (П)
3'
Т. Чалоба
14'
М. Маунт
90'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Челси
90'
ГОЛ! 1:3!
К. Хаверц
Пас отдал
Н. Канте
85'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Ковачич
85'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Т. Вернер
Замена
Д. Роу
️️️️
Д. Сарджент
83'
80'
Желтая карточка
Т. Чалоба
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Пукки
69'
68'
Желтая карточка
Э. Менди
46'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
С. Аспиликуэта
Замена
М. Рашица
️️️️
М. Норманн
46'
Замена
Л. Рупп
️️️️
К. Циммерманн
46'
14'
ГОЛ! 0:2!
М. Маунт
Пас отдал
К. Хаверц
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чалоба
Пас отдал
М. Маунт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Харви Вейл
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
3-3-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
4
Хэнли
5
Кабак
33
Уильямс
17
Норманн
3
Ааронс
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
9
Сарджент
20
Пукки
4-3-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
15
Кристенсен
27
Чалоба
8
Ковачич
21
Жоржиньо
8
Ньигес
7
Маунт
29
Хаверц
11
Вернер
4
Циммерманн
10
Рупп
10
Рупп
4
Циммерманн
9
Сарджент
11
Роу
11
Роу
9
Сарджент
17
Норманн
7
Рашица
7
Рашица
17
Норманн
8
Ковачич
91
Канте
91
Канте
8
Ковачич
3
Аспиликуэта
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
3
Аспиликуэта
11
Вернер
9
Лукаку
9
Лукаку
11
Вернер
Остались в запасе
Норвич Сити
Челси
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Харви Вейл
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Харви Вейл
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Норвич Сити - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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